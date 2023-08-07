Украинскому морпеху дали 25 лет за убийство в детском саду Мариуполя

На основании доказательств Следственного комитета России, суд в Донецке вынес приговор военнослужащему 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты (воинская часть А1965 - 36-я отдельная бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины) Василию Михайлову. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На основании доказательств Следственного комитета России, суд в Донецке вынес приговор военнослужащему 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты (воинская часть А1965 - 36-я отдельная бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины) Василию Михайлову.

Украинский морпех получил 25 лет колонии за «убийство, совершенное группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти». Он признался в убийстве и рассказал о своем подельнике и командирах, которые отдавали ему преступные приказы.

«В течение марта 2022 года Михайлов вместе со своими сослуживцами занимали боевую позицию, оборудованную на территории детского сада в городе Мариуполе. В этот период военнослужащим ВСУ Владимиром Орлом из поселка Мирный был доставлен безоружный мужчина. От вышестоящих командиров Михайлов получил незаконный приказ о проведении его опроса с применением физической силы для получения информации. Михайлов фактически расправился с потерпевшим, нанеся ему не менее 15 ударов ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте. Впоследствии с целью сокрытия преступления Михайлов вместе с другим военнослужащим перевезли тело погибшего в район улицы Семафорной в Мариуполе, сбросили его в канализационный колодец и подожгли», - сообщили в суде.

В следствии отметили, что Михайлов вместе с Орлом опрашивали еще двух гражданских лиц, доставленных к ним на позицию. Решив, что эти лица придерживаются пророссийских взглядов, они их избивали их ногами и прикладами автомата.

Сейчас следователи СК России разыскивают среди военнопленных всех, кто отдавал убийцам преступные приказы. Их личности уже установлены.