Попробуй регион на вкус: На Камчатке завершился международный проект «Гастрокэмп Камчатка — 2023»

Фото: АНО "Камчатский выставочно-туристический центр"

Черемша, морские водоросли, можжевельник, командорские грибы, оленина, краб стригун, чавыча, камчатские сорта картофеля – вот лишь немногие продукты, которыми удивляли гостей полуострова во время «Гастрокэмп Камчатка — 2023».

Напомним, что «Гастрокэмп» проходит на Камчатке уже во второй раз. В прошлом году это был пилотный проект с замыслом создания центра тихоокеанской кухни. Тогда регион впервые попробовал провести мероприятие, которое помогло бы изменить отношение россиян к гастрономическому потенциалу Камчатки. Суть проста - ведущие шеф-повара страны приезжают в определенное время на полуостров, что готовить вкуснейшие блюда из местных продуктов. Отрадно, что идея нашла отклик и в этом году уже вышла на международный уровень. Свои усилия по созданию новых блюд «Камчатского меню» объединили шеф-повара стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Камчатского края и нескольких регионов России (см «Какие стран в гости к нам?»).

В финальный день проекта состоялся презентационный гала-обед, где были представлены 10 авторских новых блюд, 5 напитков и тихоокеанская соль, которые российские и зарубежные шеф-повара разработали в рамках «Гастрокэмп Камчатка – 2023» из местных продуктов и продукции камчатских производителей.

- Для нас крайне важно развитие кулинарной составляющей, индустрии гостеприимства нашего региона, — рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. - Это не менее важно, чем красота природы, богатая история и интересные впечатления, которые Камчатский край открывает перед людьми. На полуострове уникальные продукты, ни с чем не сравнимый набор ингредиентов, из которых повара могут творить. При этом нам важно продолжать и усиливать движение, связанное с привлечением лучших поваров России и представителей кулинарных школ тихоокеанских регионов. Уверен, что следующие шаги не заставят себя ждать и мы укрепим совместное сотрудничество, целью которого является обмен практиками, позиционирование тихоокеанской кухни и продвижение Камчатского края как центра гастрономии в нашем макрорегионе.

Фото: АНО "Камчатский выставочно-туристический центр"

ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО

- По итогам проекта «Гастрокэмп Камчатка 2023» мы организуем рабочую группу из представителей России и других стран Тихоокеанского региона, которая в дальнейшем будет развивать концепцию Тихоокеанской кухни, - отметил директор Центра гастродипломатии ИБДА РАНХиГС, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. - Стоит отметить, что представители сферы гостеприимства и туризма из более чем 50 разных стран мира положительно отреагировали на наш проект и поддержали его – это очень позитивный мировой информационный фон, что особенно радует в текущих условиях. Безусловно сейчас мы уже начали думать, как выстраивать проект «Гастрокэмп Камчатка — 2024».

В рамках «Гастрокэмпа Камчатка - 2023» шеф-повара и камчатские рестораторы посетили пространство «Презентация камчатских товаропроизводителей». На площадке Всероссийского молодёжного экономического форума «Экосистема. Заповедный край» в рамках делового обеда «Тихоокеанская кухня. Объединяя экологию и гастрономию» обсудили концепцию создания Тихоокеанской кухни. Для студентов и преподавателей Камчатского колледжа технологии и сервиса, шеф-повара из Перу, Таиланда, Индонезии и лучших камчатских ресторанов провели учебные мастер-классы по разработке и приготовлению мясных и рыбных блюд. В результате, руководство колледжа приняло решение создать специальный курс по локальным продуктам для своих студентов, а также вести учебную работу на основе блюд разработанных для «Камчатского меню».

Параллельно с деловой программой проекта, на площадках ресторанов и кафе Камчатского края с участием приглашенных шефов с большим успехом прошел гастрофестиваль кухонь стран бассейна Тихого океана для жителей и гостей Камчатского края.

Фото: АНО "Камчатский выставочно-туристический центр"

КАКИЕ СТРАНЫ В ГОСТИ К НАМ?

Специальным гостем проекта «Гастрокэмп Камчатка-2023» стал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Перу в РФ Его Превосходительство Хуан Хенаро Дель Кампо Родригес. На Камчатке он провел деловые встречи с губернатором, главой города Петропавловск-Камчатский и президентом Торгово-промышленной палаты Камчатского края.

Для участия в международном проекте «Гастрокэмп Камчатка- 2023» на полуостров прилетели именитые российские и зарубежные шеф-повара, которые в течение недели работали совместно с камчатскими шефами и рестораторами.

- Виктор Гутьеррес, шеф-повар (Перу) работал с командой ресторана «Сан Марино»

- Рой Лесмана — бренд-шеф (Индонезия) работал с командой ресторана – «Два моря, океан»

- Тонгсук Чаннамом — шеф-повар (Таиланд) работал с командой ресторана «Yamato»

- Александр Чернышов, бренд-шеф (Россия, Хабаровск) работал с командой арт-кафе «Квартал»

- Константин Полунин, бренд-шеф (Россия, Иркутск) работал с командой мясобургерной «Friends&Burgers»

Активное участие в работе «Гастрокэмпа Камчатка – 2023» также приняли бренд-шеф Антон Сальников (ресторан Сан Марино), шеф-консультант Игорь Пинтусов (кафе «Бульвар»), шеф-повар Владимир Лотов (КГБУ «Сыпучка»), шеф-повар Рудольф Хохряков (ресторан «Pastrami Мясо⋅Рыба⋅Вино») и ресторан «Mishka».

СПРАВКА «КП»

Проект «Гастрокэмп» является инновационным проектом. Он разработан специалистами Международного эногастрономического центра (Москва) и реализуется в регионах России. В Камчатском крае он проходит с 2022 года. Результаты проекта «Гастрокэмп Камчатка» показали, что у Камчатского края есть все возможности стать центром формирования и продвижения международного и экологического тренда «Тихоокеанская кухня».