Большая война в Африке все ближе: мятежники заявили об угрозе вторжения, над страной закрыли небо

Военный переворот в Нигере может обернуться большим кровопролитием. Фото: REUTERS

Спустя почти две недели после военного переворота в Нигере ряд западных и африканских стран все еще вынашивают планы по принудительному возвращении власти свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Со ссылкой на одного из высокопоставленных командиров Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) The Wall Street Journal сообщила, что союзу необходимо больше времени для подготовки к введению своего военного контингента в Нигер. Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы военные освободили и вернули к власти Базума, пригрозив применить силу в случае отказа.

Срок ультиматума истек, однако реальных действий за этим до сих пор не последовало. При этом план военной интервенции в Нигер был действительно согласован. На фоне реальной угрозы вторжения мятежники даже решили закрыть воздушное пространство страны.

– Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится все более очевидной из-за подготовки соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто с воскресенья для всех самолетов до дальнейшего уведомления, – заявило новое правительство.

Члены захватившего власть военного совета на стадионе в столице Нигера. Фото: REUTERS

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис признал, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну в Африке. По его мнению, потенциал для этого есть, хотя подобный конфликт стал бы «значительным и разрушительным событием».

Сенат Нигерии призвал ЭКОВАС до последнего искать дипломатические решения для урегулирования ситуации в Нигере. Одновременно с этим ОАЭ направили в Чад военную технику и оборудование «для поддержки его усилий по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности границ». О возможной активизации в стране джихадистов заявил и сам премьер-министр Нигера Ахмуду Махамаду.

В Нигере Франции сказали "Адьё", что явно пришлось не по вкусу в Париже. Фото: REUTERS

– Риск существует. Нигер дестабилизирован, как Мали и Буркина-Фасо. Конкретно есть риск того, что джихадисты найдут благоприятную почву для развития и продвижения на юг, – подчеркнул Махамаду.

Ввиду все большего нарастания напряженности в регионе власти Нигерии привели армию в полную боевую готовность. Ливия же приняла решение усилить охрану границы с Нигером и увеличила патрули на погранпунктах.

В свою очередь Италия сократила военный контингент, вернув 65 военнослужащих с базы в Ниамее. При этом вопрос вывода 1,5 тысяч военных Франции из Нигера «на повестке дня пока не стоит», заявили в Париже. В СМИ также появилась новость о том, что назначенный мятежниками новый глава генштаба проходил подготовку в США.

– Бригадный генерал Мусса Салау Барму стал начальником генерального штаба вооруженных сил. Ранее он был начальником нигерского спецназа и даже прошел соответствующий курс подготовки в США, – заявил интернет-портал ActuNiger.

Российский флаг в руках у сторонников военной хунты Нигера. Фото: REUTERS

Захватившие власть военные продолжают держать в заложниках шесть министров. Что касается самого Базума, то ему перестали давать воду, а также отключили электричество и телефонные коммуникации.

– Мятежники ужесточают позиции и пытаются деморализовать его. Но у него сильный дух, он боец, он выходец из профсоюза, который годами вел политическую борьбу, – добавила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане.

Вместе с тем Международный комитет Красного Креста продолжает свою гуманитарную деятельность в Нигере и намерен и дальше оказывать помощь пострадавшим. Однако в соответствии со своими основополагающими принципами нейтральности организация никак не прокомментировала военный переворот в стране.