«План Зеленского» пошел ко дну: чем закончилась встреча по завершению конфликта на Украине

Страны Запада и страны БРИКС искали точки соприкосновения своих «мирных планов» на саммите в Саудовской Аравии Фото: REUTERS

В прошедшие выходные в Саудовской Аравии прошли двухдневные консультации по мирному урегулированию на Украине. Запад настойчиво преподносил эту встречу как «Мирный саммит в Джидде», делая акцент на том, что Россию туда не пригласили, а главная тема для обсуждения - хорошо известный своей абсолютной нереализуемостью «мирный план Зеленского». Основная задача мероприятия - привлечь страны Глобального Юга к формату, который задуман как «поддержка Киева» и, разумеется, «осуждение Москвы». Что же из этого получилось?

Во-первых, звучное слово «саммит» означает, как когда-то говорили по-русски, «встречу в верхах». То есть участвуют первые лица, лидеры стран. В Джидде были советники по безопасности и спецпосланники, что статус мероприятия существенно приземляет.

Во-вторых, до сих пор в прессе гуляют разные версии количества участников - то ли «свыше 30», то ли «почти 40». Ясно желание приподнять число, чтобы показать, как много стран представлены на встрече, на которую не позвали Россию. Но очень хорошо известно, что открыто поддерживают Украину и санкции против России чуть больше 50 стран. Где же все они, если Запад хотел «взять числом»?

Да, среди участников консультаций в Джидде были и представители БРИКС. Но в Москве по этому поводу не истерили, сразу заявив, что надо посмотреть, о чем пойдет речь. Более того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры в Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «плане Зеленского». То есть еще надо посмотреть, кто кого и в чем сумел там убедить или хотя бы помог признать реальность. К тому же как Китай, Индия или ЮАР могли отказаться от приглашения в Джидду, если они сами выступают инициаторами поиска мирного решения конфликта? Логично допустить, что они хотели посмотреть, куда Запад будет «гнуть» и как им учитывать его позицию. Ведь на первом «саммите» по этой же повестке, прошедшим в июне в Копенгагене, их представителей не было.

Никаких официальных заявлений по итогам консультаций не принималось. По сообщениям западных СМИ, участники договорились создать «рабочие группы» для дальнейших обсуждений поиска мирного урегулирования конфликта на Украине. Конечно, лучше разговаривать, чем делать вид, что других мнений не существует. Саудовская Аравия, выступившая формальным инициатором консультаций, сразу заявили, кстати, что сообщит их итоги России. Так что если кто-то хотел превратить встречу в Джидде в доказательство того, что Москва «в изоляции», то это точно не получилось.

Есть одно обстоятельство, которое Запад попытается «отжать» по полной. Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что участники переговоров по урегулированию кризиса пришли к выводу, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН. Кто бы тут спорил! Только вспомним, что в Уставе ООН говорится не только о территориальной целостности государств, но и о праве наций на самоопределение. А вот как сбалансировать эти две крайности - не сказано ничего.

Извините за банальность, но трудно не задать вопрос: а чего это западные ревнители территориальной целостности не созывали никаких конференций в 2008 году после самопровозглашения независимости сепаратистами в Косово? Куда подевался тогда Устав ООН с уважением к территориальной целостности Сербии? До сих пор Приштину признают даже не все страны ЕС и НАТО. И что? Мучают угрызения совести тех, кто отрывал историческую территорию у Белграда? А может, есть смысл этот вопрос задним числом обсудить в таком же формате, как в Джидде? Ведь Устав ООН уж точно не та партитура, где здесь играем, здесь нет, а тут селедку заворачивали… Или все-таки да?

Вооруженный конфликт в центре Европы, конечно же, надо гасить. Только вопрос - как? Китай тоже за территориальную целостность, но при этом призывает учитывать и законные интересы России в обеспечении своей безопасности. А как - вот об этом и надо договариваться. Сегодня только Киев при поддержке своих западных кураторов жестко заявляет, что никаких переговоров с Москвой вести не собирается. А вот президент Турции на следующий день после завершения консультаций в Джидде заявил, что на предстоящей встрече с президентом России вновь предложит свое посредничество в переговорах о мире между Москвой и Киевом по формуле «в войне не будет победителей, а в мирном процессе - проигравших».

Кстати, в Джидде Саудовская Аравия тоже выдвинула свой план мирного урегулирования. Это какой же он по счету будет? У Китая свой, у стран Африки тоже есть. У Эрдогана, как выясняется, тоже что-то на уме. В таких условиях продавливать «план Зеленского» становится все труднее. Потому что он «мирный» только по названию, а в основе его - вечный конфликт с Россией. Но этот вариант, очевидно, вдохновляет далеко не всех.