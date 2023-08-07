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Политика7 августа 2023 10:16

Саперы Росгвардии за неделю нашли в ЛНР сотню автоматов и гранатометов

Также за неделю ими было изъято из незаконного оборота более 53 тысяч боеприпасов и свыше 40 кг взрывчатки
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Земли, с которых отступили вооруженные формирования киевского режима, буквально нашпигованы оружием и взрывчатыми веществами.

Земли, с которых отступили вооруженные формирования киевского режима, буквально нашпигованы оружием и взрывчатыми веществами.

Земли, с которых отступили вооруженные формирования киевского режима, буквально нашпигованы оружием и взрывчатыми веществами. Речь идет не только о стрелковом оружии. Почти в каждом населенном пункте находят сотни гранатометов, гранат, мин и другого армейского вооружения, появление которого ранее в нелегальном обороте было немыслимо.

Часть смертельно опасного железа остается брошенной на позициях, а часть украинские националисты специально прячут в схроны, в надежде вернуться и использовать в своей подрывной диверсионной деятельности.

Только за неделю в ходе специальных мероприятий в Луганской Народной Республике инженерные подразделения Росгвардии обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

«Росгвардейцы провели комплекс специальных мероприятий в населенных пунктах ЛНР, в ходе которых проверили более 160 объектов. В результате изъято и передано органам МВД и военной комендатуре ЛНР около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов, более 53 тысяч боеприпасов, свыше 40 кг взрывчатых веществ, а также более 600 других взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении Росгвардии.

Этот арсенал украинские националисты уже не смогут использовать для совершения диверсий и провокаций на территории России и соседних государств.

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