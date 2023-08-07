5 августа стало известно, что певица и участница шоу «Маска» Лада Дэнс чуть не погибла — «Мерседес», в котором артистка возвращалась с корпоративного выступления, столкнулся с несколькими машинами и угодил в кювет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 августа стало известно, что певица и участница шоу «Маска» Лада Дэнс чуть не погибла — «Мерседес», в котором артистка возвращалась с корпоративного выступления, столкнулся с несколькими машинами и угодил в кювет. Вокалистку срочно эвакуировали вертолетом МЧС в одну из больниц, где она теперь проходит восстановление и лечение. Вместе с ней пострадала и подруга, хореограф Елена — ей сильно рассекло лицо.

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На связи с артисткой регулярно находится ее директор, продюсер Сергей Пудовкин. Который и сообщил «КП» свежие подробности состояния певицы — она вышла на связь и уже шутит.

- Судя по всему, теперь я буду просто Лада, - сообщила пострадавшая. - Ведь быть Дэнс будет сложно.

Не исключено, что артистка теперь оставит творческий псевдоним Лада.

- Надеюсь во вторник или в среду Лада запишет видеообращение, - надеется Пудовкин. - Ей тяжело говорить.

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Известно, что здоровью и жизни Лады ничего не угрожает — врачи исключили самое опасное: подозрение на перелом позвоночника. Диагностирован сильный ушиб в результате мощнейшего удара в ходе ДТП.

Результаты контрольных снимков КТ и МРТ будут известны позже. Ближайшую неделю артистка проведет под наблюдением врачей в одной из подмосковных клиник.

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