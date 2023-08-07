«Нас спасет то, чего мы боимся»: Оливер Стоун рассказал о ценностях атомной энергетики

Кинорежиссер Оливер Стоун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитому режиссеру, трехкратному оскароносцу, автору «Взвода» и «Прирожденных убийц» Оливеру Стоуну уже 76, но снимает новые фильмы он поистине с молодецкой скоростью и удалью. Правда, в последнее время Стоун переключился больше на документалистику. Его последний фильм «Время атома» (Nuclear Now) посвящен угрозе глобального климатического кризиса и спасению от него, которое, во многом по мысли режиссера, находится в руках России.

Речь в картине идет об атомной энергетике - технологии, в которой наша страна добилась серьезных успехов. И возможно поэтому в большинстве стран Запада к АЭС относятся с прохладцей, предпочитая строить гораздо менее надежные с энергетической точки зрения ветряки и солнечные фермы.

– Та самая вещь, которой мы боимся, может спасти нас, – говорит в фильме Стоун. – У нас больше нет времени, чтобы бояться.

По мнению американского режиссера, корни «атомных страхов» западной элиты уходят в Голливуд и большую политику. В середине XX века угроза, особенно после Карибского кризиса, угроза ядерной войны стала элементом массовой культуры. Киноиндустрия США использовала эти страхи, создавая фильмы о радиоактивных мутантах и злодеях, одержимых ядерными боеголовками. К 1970-м годам обстановку осложнили и защитники окружающей среды, которые били тревогу в связи с проблемой ядерных отходов.

Постер фильма «Время атома».

– Ядерные отходы – это вообще не проблема. С ними гораздо проще справиться, чем с отходами от углеводородов, – утверждает режиссер. – Мир пытается обуздать изменения климата, но большей части планеты - Индии, Китаю, Африке - в ближайшие десятилетия потребуется в три или даже в пять раз больше, чем они потребляют сейчас. Готовы ли мы к этому? Пока нет.

Чтобы глубже окунуться в атомную тематику и узнать о новых типах реакторов, Стоун побывал в России. В частности, на первой в мире атомной станции в Обнинске (выведена из эксплуатации в 2002 году, сейчас функционирует как научно-исследовательский комплекс) и в Мурманске, откуда началась буксировка плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в Певек. Эту технологию режиссер назвал настоящим научным прорывом.

– Глобальное потепление болезненно ощущается в России, потому что огромные территории расположены на севере. Все эти колебания температур вызывают унас беспокойство, – рассказал в комментарии для фильма глава «Росатома» Алексей Лихачев. – В настоящее время в мире установленная ядерная мощность составляет 490 ГВт. Если мы заменим ее выработкой электроэнергии на газе или нефти, это приведет к выбросу в атмосферу более 2 миллиардов CO2. Таким образом, атомная промышленность является «дополнительным легким», которое есть у нашего мира.

Стоун в свою очередь напомнил, что сейчас в России, как и в США, работают 35 реакторов, на долю которых приходится почти 20% вырабатываемой энергии. Но в отличие от США, наша страна каждый год строит новые реакторы, чтобы заменить вышедшие из строя и увеличить долю ядерной энергии до запланированного уровня: 50% к 2050 году и 75% к 2100 году. Россия, на долю которой приходится 60% рынка, является мировым лидером в экспорте крупных реакторов и специализируется на строительстве установок «под ключ».

По мнению американского режиссера, самой амбициозной разработкой России сегодня является Белоярская АЭС, расположенная у подножья Уральских гор. Именно там находится единственный в мире реактор на быстрых нейтронах промышленного масштаба. В обычном реакторе урановое топливо постепенно разлагается, в то время как в реакторе БАЭС оно становится все более качественным. Поэтому-то и есть возможность многократно перерабатывать одно и то же сырье без ущерба природе. Эта российская технология - та самая настоящая чистая энергетика, о которой так мечтает Запад. Вот только увидеть ее он в упор не желает...