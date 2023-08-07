Войска РФ продвинулись на три километра широким фронтом на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Наша группировка войск в зоне специальной военной операции продолжает расширять оперативный простор на линии соприкосновения. Так на Купянском направлении штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в Харьковской области.

«За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трех километров в глубину обороны противника», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант сообщил данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: только в 12 атаках в Харьковской области ВСУ потеряли до 110 солдат, на Запорожском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, на Донецком до 135, на Южно-Донецком более 225, на Краснолиманском более 65, на Херсонском до 20.

Кроме 635 наемников киевского режима наши воины ликвидировали диверсионную группу, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две американских артсистемы М777, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ, а в Ямполь Донецкой Народной Республики разбит пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Артиллерией нашей группировки нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.

Конашенков отметил хорошую боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили девять крылатых ракет «Storm Shadow», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 14 украинских беспилотников.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Массовые примеры мужества и героизма проявляют при выполнении боевых задач военнослужащие группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении.

Так, наводчик-оператор танка рядовой Михаил Михайлов в ходе попытки «контрнаступления» украинских войск выявил и поразил в одном бою до пяти целей противника. В числе уничтоженных целей -бронетранспортер иностранного производства. Его танкист Михайлов подбил с расстояния более 4,5 километров.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5548 - беспилотных летательных аппаратов.

428 - зенитных ракетных комплексов.

11165 - танков и других боевых бронированных машин.

1143 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5787 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12116 - единиц специальной военной автомобильной техники.