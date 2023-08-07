Поклонники шли за гробом актрисы: Ирину Мирошниченко похоронили рядом с Ниной Дробышевой

На гражданскую панихиду в театр пришли преданные поклонники Ирины Мирошниченко Фото: Иван МАКЕЕВ

7 августа в Московском Художественном театре прошло прощание с Ириной Мирошниченко. Она скончалась 3 августа на 82-м году жизни. На гражданскую панихиду в театр пришли преданные поклонники Ирины Мирошниченко - полный зрительный зал. И её коллеги-артисты: Константин Хабенский, Евгений Миронов, Евгений Герасимов, Николай Чиндяйкин, Николай Скорик, Марина Зудина...

«Много есть талантливых артистов, но стать легендой далеко не у всех получается. А Ира стать легендой смогла», - говорили со сцены.

7 августа в Московском Художественном театре прошло прощание с Ириной Мирошниченко Фото: Иван МАКЕЕВ

«Мы готовились к юбилею на этой сцене. Она нервничала. Это, видимо, было преодоление той боли, которая поселилась в ней уже тогда, и прочих трудностей. Но она не позволяла показать нам, как ей тяжело», — сказал худрук МХТ им.Чехова Константин Хабенский.

Гроб был установлен на Большой сцене МХТ им. Чехова Фото: Иван МАКЕЕВ

Игорь Золотовицкий зачитывал правительственные телеграммы. В них называли Ирину Мирошниченко – золотым фондом отечественной культуры. А сколько она создала прекрасных работ в кино и на сцене Московского Художественного театра! Её талант, обаяние останется в нашей памяти. И это бесспорно.

Константин Хабенский Фото: Иван МАКЕЕВ

В конце гражданской панихиды ведущий церемонии Игорь Золотовицкий поблагодарил всех: «Для Ириной Мирошниченко самое большое счастье - это полный зрительный зал, как сегодня».

После отпевания в Храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной, траурная процессия направилась к Троекуровскому кладбищу Фото: Иван МАКЕЕВ

Проводил Ирину Мирошниченко аплодисментами.

После отпевания в Храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной, траурная процессия направилась к Троекуровскому кладбищу. За гробом шли в основном поклонники актрисы. Ирину Мирошниченко похоронили на аллее актеров рядом с народной артисткой Ниной Дробышевой, скончавшейся 27 июля.

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