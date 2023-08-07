Кондиционеры в опале, смертельные медузы и пробки на пляж: что происходит в охваченных африканской жарой регионах России

На Волге плавать можно только стоя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кондиционеры губят сети

Аномальная жара пришла в южные и центральные регионы России. Впрочем, не отстает и Приволжье. В большинстве регионов излишне высокие для этого времени года температуры продержатся до четверга. Активнее всего солнце на Дону, в Краснодарском крае, Волгограде. Здесь показания столбиков термометров достигают более 40 градусов. И страдают не только люди животные. Из-за скачков температуры перегревается оборудование на электростанциях. При этом нагрузка на электросети возрастает: ведь всем хочется хоть чуть-чуть отдохнуть от зноя и спрятаться под кондиционером.

« У нас свет отключили, всем офисом сидели, не могли ни компьютером воспользоваться, ни кондиционером. И на улицу не выйдешь – там ужасно жарко. И такие скачки – по всему городу», - жалуется Светлана из Ростова-на-Дону.

А Денис рассказывает, что в домах города падает напряжение в сетях и в итоге выключается даже холодильник.

Энергетики же в свою очередь просят жителей Кубани, Волгограда и Ростова реже включать кондиционеры в жару и экономить электричество на других приборах. Пиковые нагрузки, если одновременно включены чайник, стиралка, посудомойка, вентилятор и сплит-система – губительны для сетей.

Краснодарцам, например, предложили охлаждать квартиру не двумя, а одной сплит-системой, соблюдать очередность при необходимости использовании нескольких предметов бытовой техники и не пользоваться одновременно всей техникой в доме.

«Алгоритм взаимодействия с ЕДДС и ресурсниками у нас налажен. При необходимости соберём оперативный штаб. Город должен прожить эту неделю без серьёзных ЧП и аварий на сетях», - поделился планами мэр Краснодара Евгений Наумов.

А воды-то нет!

В Волгограде жара стоит уже все выходные. И первое ее последствие – в магазинах опустели полки с водой, в холодильниках остались только сладкие лимонады. Менее охотно берут газировку, а вот прохладная негазированная водичка в цене.

« Не могу сказать, что прямо ажиотаж, вода есть. Мы просто не успеваем бутылки в холодильник ставить, все разбирают, а чтобы охладилось нужно время. К тому же холодильники плохо работают, их часто открывают – вот и вода теплая, и мороженное тает», -говорит продавщица одного волгоградского супермаркета.

В других городах тоже жалуются, что чего-то холодненького и не купишь. А цены на мороженое на набережной и в парках выросли в полтора раза – тоже на фоне спроса.

«Покупала тоже самое мороженое неделю назад, цена была 80 рублей. Сейчас уже 100», - пожаловалась жительница Самары Олеся на предприимчивых дельцов на набережной.

В Волгограде люди встали в многокилометровую пробку с пляжа. Фото: соцсети

Ростовчанам грозят медузы, а в Сочи море закипает

Конечно же, толпы людей оккупируют пляжи. В Сочи отдыхающие зною даже рады – гораздо приятнее, чем проливные дожди. Но все же 37-40 градусов – это небезопасно. Люди валяются на пляже целый день, в то время как эксперты предупреждают о высоком УФ-индексе активности солнца. А это значит, находиться под его палящими лучами максимально небезопасно.

- Даже загорать в такое время не стоит, это чревато серьезным перегревом, проблемами с кожей, развитием онкологических заболеваний, Можно выйти на солнце до 9 утра, или после семи вечера. Да и то лучше надеть головной прибор, много пить воды, и прикрыть плечи и шею рубашкой или майкой, -говорит внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков.

При этом температура воды в море около берегов Сочи - 27 градусов! Отдыхающие переживают, что даже охладиться не получается, заходишь в воду как в кастрюлю с супом из горячих тел.

В Волгограде поток желающих отдохнуть у воды вызвал к жизни огромную пробку.

- Стояли в ней три часа, уже начинало темнеть. У кого в машинах кондиционеров нет – вообще ад. Но и с кондиционерами плохо дело – весь бензин сожжешь.

В Самаре же все пляжи просто оказались переполнены. А отдыхающих в основном возмущали люди с собаками, которым тоже хотелось искупаться.

- На городском пляже собакам не место, неприятно так плавать. Можно же животных искупать подальше. Итак места свободного в воде не найдешь. Плаваем стоя!

В Ростовской области другая проблема: в Азовском море расплодились опасные медузы, к тому же вода в водоеме цветет.

«Яд, который содержится в щупальцах, может серьезно повредить слизистые оболочки, в особенности глаза», - говорят врачи и не рекомендуют купаться тем, у кого есть аллергии.

Леса горят

В Самарской области жара стала причиной крупного лесного пожара. Пламя полыхало два дня, потушили его только днем в воскресенье. Общая площадь пожара составила 71 гектар. Огонь вспыхнул в районе отеля «Ловчий плюс», там загорелась сухая трава, пламя быстро перекинулось на лес.

Тушили пожар больше 300 человек и больше 100 машин, использовали пожарный поезд и беспилотники. Свою технику пригнали местные предприятия.

Сотрудники МЧС просят жителей всех регионов быть особенно внимательными к природе и своему поведению в такую жару, при объявленном уровне погодной опасности. Нельзя кидать окурки, стекла в сухую траву, жечь костры. Все это может стать причиной трагедии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Желтый уровень опасности из-за жары и ветра объявили в Петербурге

Туристы шокированы – дождливый Питер встречает их температурой в 33 градуса. А вокруг – камень, гранит. Даже спрятаться от зноя негде!

Добавляет проблем и ветер до 17 метров в секунду, власти обеспокоены, что это создает опасность распространения пожаров. К слову, 7 августа – может стать самым теплым днем за все лето. Уже во вторник синоптики обещают дожди.

КОНКРЕТНО

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России

Жара до 40-43 градусов ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни, а в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до плюс 37 градусов.