После генакера уже ничего не страшно: команда «Комсомолки» заняла третье место на «Большой медиарегате»

Фото: Оксана ЗУЙКО

«Стаксель, грот, генакер», — повторяю я про себя три новых слова, приближаясь к яхте. Никто из нашей команды с яхтами раньше дела не имел. А тут надо гонку выиграть.

«Большая Медиарегата» в этом году в Москве прошла впервые. Ее организовал телеканал «Мир» в честь череды юбилеев: 30-летие телеканала и радиостанции «Мир», а также 10-летия евразийского телеканала «Мир24». В регате участвовали восемь команд, все состояли из сотрудников СМИ: «Комсомолка», «Аргументы и Факты», ТАСС, «Известия», «Состав.ру», «Москва24», «Вокруг ТВ» и, конечно, команда организаторов – «Мир».

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Вы ходили под парусом? - спрашиваем мы всех своих соперников до начала гонки. И выясняем, что да, многие знают не только как называются паруса, но и как с ними иметь дело. В отличие от нас.

- Это стаксель, вот это грот, — показывает нашей команде Михаил Саховский, он - чемпион России по парусному спорту, для нас – шкипер, капитан, шеф, в общем, как его ни назови, он один знает, что делать с яхтой. Наша команда тоже непроста: Александра Лябина - главред КП-ТВ, Арсен Абдулкеримов - руководитель телеграм-каналов КП, Дмитрий Белецкий – заместитель главного редактора радио «Комсомольская правда», я – корреспондент московского отдела «Комсомолки». Каждый из нас – профи в своем деле. Но профан в том, что касается яхт.

- А генакер где? – уточняю на всякий случай, потому что еще минут 10 назад организаторы говорили, что управляться нам предстоит с тремя парусами, а не с двумя.

- И до него дойдем, подождите, разберитесь сначала с этими, — отвечает Михаил и начинает объяснять, кто за что будет отвечать во время гонки. Самая ответственная работа досталась нашим мужчинам, и они не подвели, уже через полчасика они точно знали, что делать при слове бабочка: это значит, что поставить нужно оба паруса, и тогда наша яхта резко прибавляла ходу и мчалась прямо к цели.

Одну и ту же дистанцию мы прошли трижды. Первый круг – проба сил. Мы учились понимать друг друга и Михаила. Пришли четвертые. Второй круг начался энергичнее, мы действовали слаженно, прошли половину дистанции, и тут Михаил скомандовал «Доставайте генакер!» (парус лежал сложенный в специальном месте).

Генакер, так генакер. Третий парус оказался большой, красивый. Но пока разобрались, что к чему, пока его поставили, пока сообразили, как наполнять его ветром и держать скорость, упустили заветные секунды. К финишу пришли пятыми.

На третий круг мы зашли уже людьми опытными. После генакера уже ничего не страшно. По команде мы все вместе быстро перемещались с борта на борт, тянули и отпускали шкоты (это специальные веревки для парусов), делали бабочку и также слаженно ставили генакер. При этом успевали смотреть по сторонам и перекидываться приветствиями с другими участниками гонки. К финишу пришли вторыми.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Пока мы делились впечатлениями, жюри подсчитывало баллы: мало было прийти к финишу каким-то по счету. Во время соревнований за нашими действиями следили с катеров и фиксировали ошибки, за которые ставили штрафные баллы. Так мы оказались на третьем месте, команда организаторов – «Мир» - на втором, а наши коллеги из «АиФ» - на первом.

- Нам было важно провести такую медиарегату не только в контексте празднования 30-летия вещания телеканала «МИР», а также показать всему нашему профессиональному сообществу – каждый может плыть под своим парусом, но все мы – экипаж одной большой медиалодки. Поэтому и проекты важно делать общие, и обмениваться идеями, сообща. Надеюсь, что «мировая медиарегата» станет ежегодным событием и мы будем встречаться чаще, - отметил руководитель службы продвижения МТРК «Мир» Сергей Гревцев.

- На яхте нужно быть командой, как и в медиасфере. Ведь газета не выйдет, сайт не будет работать, если каждый член экипажа не сможет работать слаженно, - рассказала о секрете победы бренд-директор ИД «Аргументы и факты» Елена Мулланурова. – Наш шкипер Георгий был своего рода главредом, повел с нами летучку-планерку, мотивировал нас во время «верстки» и «сдачи номера», благодаря чему наш выпуск под парусами «АиФ» и был первым.

Ну а наша команда, комсомольская, как обычно, успела и удовольствие от работы получить, и призовое место занять. В общем, все 33 удовольствия для дружной компании.