«Помочь ей было невозможно»: чем запомнилась Уитни Хьюстон

Вокруг Хьюстон буквально увивались режиссеры, мечтавшие, чтобы она у них снялась Фото: EAST NEWS

Буддистка Тина Тернер говорила о себе, что у нее очень плохая карма: она перенесла много болезней, была нещадно бита мужем, теряла детей. Но при этом все-таки дожила до преклонного возраста и умерла миллионершей, чей статус одной из величайших певиц ХХ века никто не оспаривал. У другой большой темнокожей певицы, Уитни Хьюстон, карма, наверное, была еще хуже. Точно такие же проблемы с супругом, наркомания и ранняя смерть ребенка (которую Уитни, правда, не увидела: она скончалась раньше своей дочери, в 48 лет, в статусе скандальной угасающей суперзвезды).

ДЕВОЧКА ПЕЛА В ЦЕРКОВНОМ ХОРЕ

А как все хорошо начиналось. Уитни Элизабет Хьюстон появилась на свет в приличной семье: ее мать была известной певицей, работавшей в жанре госпел (и даже удостоившейся двух премий «Грэмми»). У девочки тоже рано обнаружился отличный голос, в пять лет она уже начала петь в баптистской церкви (там же выучилась играть на фортепиано). Мать лично давала ей уроки вокала на протяжении многих лет. И нет ничего удивительного, что в пору своей юности она вступила уже готовой эстрадной певицей. В четырнадцать лет, когда она выступила на концерте в здании манхэттенской мэрии, ей аплодировали стоя.

К тому же ей очень повезло с внешностью, - в нежном возрасте ее заметили фотографы, и она быстро стала моделью, мелькавшей на обложках глянцевых журналов... Все шло, как по маслу: в 19 она уже подписала контракт со звукозаписывающей компанией, в 21 выпустила первый альбом «Whitney Houston”, - публика распробовала его не сразу, но, когда распробовала, он четырнадцать недель провел на вершине чартов Billboard. Уитни мгновенно досталась статуэтка «Грэмми» в категории «Лучший женский вокал».

Но уже к этому моменту в ее жизнь вошел кокаин. Ее первый большой гастрольный тур по всему миру окрестили «Великим наркотуром»; как вспоминала ее подруга Робин Кроуфорд, «дилеры останавливались в каждом заведении или отеле, готовые использовать прибытие «свиты» [Уитни] в своих целях».

Eй очень повезло с внешностью Фото: EAST NEWS

Но пока это не мешало карьере. В том числе карьере актрисы: вокруг Хьюстон буквально увивались режиссеры, мечтавшие, чтобы она у них снялась. Она согласилась появиться на экране в 1992 году, сыграв главную женскую роль в «Телохранителе» и записав для него кавер-версию старой песни Долли Партон I Will Always Love You – свой самый главный хит. До того, как появилась Хьюстон, этот фильм не могли снять 17 лет; работа над первой версией велась в середине 70-х (там главную роль должна была играть Дайана Росс), но все сорвалось, и потом столь же талантливой певицы/актрисы найти никак не могли. Фильм с участием Хьюстон и Кевина Костнера собрал в прокате больше 400 миллионов долларов – сегодня, с учетом инфляции, это было бы почти 900 миллионов.

Кадр из фильма "Телохронитель" Фото: EAST NEWS

РОМАН С КОКАИНОМ И МАРИХУАНОЙ

На протяжении 90-х все было хорошо, а потом начались неприятности. К концу десятилетия Хьюстон могла опоздать на интервью с журналистом на несколько часов. Она резко похудела. Ей не дали выступить на церемонии вручения «Оскаров», потому что на репетициях она была в неадеквате: вместо Over The Rainbow вдруг запела совершенно другую песню. О наркотиках шептались все громче, - тем более, что произошел скандал в аэропорту Гавайских островов: в багаже певицы и ее мужа Бобби Брауна нашли 30 граммов марихуаны, певице с трудом удалось уйти от ответственности... В 2002-м она уже не скрывала, что увлекается травой, алкоголем, кокаином и разнообразными таблетками, а позже признавалась и в том, что именно из-за этого сильно потеряла в весе.

Кстати, темнокожий рэпер Бобби Браун был, судя по всему, любовью всей ее жизни. Она встретила его в 1989 году, в 1992-м они поженились, вскоре появилась на свет их единственная дочь Бобби Кристина. Позже Хьюстон говорила, что очень хотела завести еще одного ребенка, но беременности неизменно заканчивались выкидышами. Сам Бобби Браун примерным мужем точно не был: иногда распускал руки. Таблоиды с упоением обсуждали новости о том, как он поколотил супругу. В 2007 году они развелись.

Бобби Браун был, судя по всему, любовью всей ее жизни Фото: EAST NEWS

А проблемы не кончились. Был долгий перерыв в карьере, когда не появлялось новых альбомов, не случалось новых выступлений. В 2007-м Хьюстон попыталась триумфально вернуться — и на первом же концерте сорвала голос, не вытягивая верхние ноты. Публика по-прежнему готова была ей все прощать, но настроение у тех, кто за нею наблюдал, было тревожное.

И в 2012 году новость о том, что она умерла, для тех, кто следил за ее жизнью и карьерой, не стала шоком. В ней уже ощущался какой-то надлом, и когда ее нашли мертвой в ванной комнате номера 434 отеля «Беверли Хилтон», когда стало известно, что в ее крови обнаружены следы кокаина, каннабиса и кучи транквилизаторов, удивились лишь самые неосведомленные поклонники.

Про ее отношения с наркотиками Элтон Джон, сам знакомый с кокаином не понаслышке и лишь чудом выкарабкавшийся из тяжелой зависимости, говорил: «Есть те, кому помочь невозможно. Ужасно сознавать, что ты бессилен. Ты можешь только наблюдать за человеком со стороны, прекрасно зная, чем все это кончится: к сожалению, путь здесь один. Так было с Уитни Хьюстон. Ее тетя Дион Уорвик просила меня связаться с Уитни, но либо та не получала моих сообщений, либо не хотела их читать. Так было и с Джорджем Майклом...»

Уитни Хьюстон с мужем и дочерью Фото: EAST NEWS

В том же отеле, где скончалась Уитни, шла вечеринка в честь вручения премии «Грэмми». Ее не отменили, но она мгновенно превратилась во что-то вроде панихиды (тело певицы все еще находилось в здании, несколькими этажами выше).

А через три года точно так же лежащей в ванне, нашли единственную дочь Уитни, 21-летнюю Бобби Кристину. Та же история — в крови обнаружились производные кокаина, морфин, алкоголь и прочие вещества. Ее срочно доставили в больницу – там медики констатировали у Бобби Кристины отек головного мозга и ввели в состояние искусственной комы. Никакие врачебные манипуляции не помогли — юная певица скончалась, повторив судьбу своей матери