В выигрыше останутся все: как экологические игры помогают всему миру

На этой неделе стартовал Всероссийский экопросветительский проект «Зеленая система» от Благотворительного фонда «Система».

Экотропа «Птицы, рыбы и киты» под Архангельском тянется на 6 км вдоль Белого моря. Здесь большая линия отлива и традиционно обитают белухи, облюбовав сей кусочек прибрежной полосы для собственного «роддома». Со специально оборудованной вышки панорама отлично просматривается во все стороны, и можно наблюдать, как резвится непуганая рыба и нежатся морские животные. По итогам Всероссийской туристической премии этот проект стал лучшим в номинации «Маршрут года».

А в Красноярском крае в прошлом году добрые люди выпустили в Енисей 12 тысяч мальков ценной промысловой рыбы - сибирского осетра.

Подобного рода экоинициатив, исходящих от предприятий и волонтеров, в разных регионах страны множество. Всем хочется жить в лучших условиях, на чистом воздухе растить детей и кормить их полезными здоровыми продуктами.

Предполагается, что до конца года в Вологде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе состоится около сорока экологических праздников. Местных жителей научат правильно сортировать бытовые отходы, убедят сдавать вторсырье на переработку, в игровой форме предложат задуматься о собственном вкладе в природосбережение. Подведение итогов будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки в ноябре.

«Мы стремимся развивать волонтерское движение, большую эффективную систему добрых дел, а забота о природе часто получает отклик в сердцах сотрудников и членов их семей. Ключевая целевая аудитория – подрастающее поколение, а когда органичнее всего формируются привычки, а том числе экопривычки? Верно, в детстве! Мы объединили тему экологии, волонтерскую инициативу и формат, доступный даже ребенку, в один большой интересный проект – «Зеленую Систему». Хочу поблагодарить за сотрудничество цифровую экосистему МТС и общественных партнеров, фонд «ЭРА» и Движение ЭКА – вместе мы формулируем и продвигаем темы, которые меняют наше будущее в лучшую сторону!» – рассказала Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда «Система».

Напомним, что лучшие экологические практики и технологии, инициативы людей и компаний медиагруппа «Комсомольская правда» собирает в рамках Национальной экологической премии «КП», народное голосование и экспертное жюри выберут в конце года самые достойные проекты, подать заявку может каждый до 12 октября 2023 года.