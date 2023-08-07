«Хайдаров забыл о приятельских отношениях со Славой, когда она потребовала 5 млн рублей»: Почему певица сразу не пошла в суд

Слава и Хайдаров были знакомы и поддерживали общение Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях певица Слава в своем личном блоге в соцсети заявила, что договаривалась с хирургом Тимуром Хайдаровым о компенсации за изуродованную грудь и дальнейшую переделку у другого врача. Звезда просила 5 млн рублей. Правда, потом Анастасия Сланевская передумала и все-таки выложила видео с неудачной пластикой. Почему она сразу не пошла в суд и не стала требовать компенсации на законном основании? Этот вопрос мы задали адвокату Славы и Успенской Елене Сениной, а заодно узнали, как продвигаются дела.

«Слава и Хайдаров были знакомы и поддерживали общение. Она рассчитывала, что ситуация будет решена полюбовно, и ей не придется обращаться в суд — по сути, в крайнюю инстанцию. Она была уверена, что они смогут договориться, и он ей эту надежду явно давал, — рассказала KP.RU Елена Сенина. — Он ее успокаивал — сначала тем, что все зарастет и будет хорошо, потом спрашивал, сколько денег в итоге она потратила на переделку у другого врача. Разговор о возврате средств шел. Она просила компенсацию 5 млн руб. — за то, что он ей сделал, и за вторую операцию уже у другого врача. Это не такая уж и огромная сумма, учитывая цены Хайдарова, плюс повторное хирургическое вмешательство и все возможные риски, а также отмененные гастроли. Когда вопрос встал о конкретной сумме, Хайдаров сразу забыл о приятельских отношениях со Славой и начал кормить завтраками».

Переговоры с Хайдаровым продолжались какое-то время, но ни к чему не привели. Затем хирург назвал Славу и Успенскую вымогательницами… и вспыхнул скандал.

Адвокат Славы Елена Сенина

Елена Сенина также сообщила KP.RU, что сейчас идут проверки относительно деятельности Хайдарова.

«Потерпевшие дают объяснения должностным лицам, предоставляя необходимую документацию», — поделать с KP.RU Елена Сенина. - Для того чтобы проводить судебные разбирательства, сначала проводится доследственная проверка, потом предварительное следствие, а потом уже суд. Но по такой категории дел это может занять большое количество времени, потому что требуется проведение экспертизы».

Тем временем, Тимур Хайдаров отдыхает вместе с семьей и Филиппом Киркоровым в Греции. Многие отмечают, что после липосакции Филипп помолодел лет на 15. Плюс у него появился пресс, который он теперь постоянно демонстрирует. Впрочем, нашлись и те, кто заметил большой и заметный шов у певца на животе. В некоторых пабликах операцию Киркорова сравнили с «кесарево сечением, которое делали консервным ножом».

Многие отмечают, что после липосакции Филипп помолодел лет на 15 Фото: соцсети

Кстати, пока Хайдаров находится на отдыхе и занимается вейксерфингом, статистика операций, сделанных за год, на его официальном сайте чудесным образом сократилась в три раза — с фантастических 3000 до адекватной 1000.