Остров невезения: Родители ждут детей, застрявших на необитаемом клочке земли в трех часах от Владивостока

Поездка в лагерь на острове закончилась для детей неожиданно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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Молодежный научно-образовательный слет «Аскольд и Дир» обещал незабываемые приключения на необитаемом острове всем, кто попадет к ним на смену. И не обманул. Наблюдение за звездами, исследования флоры, песни под гитару и… полная обособленность от цивилизации. 17 детей, купивших туристическую путевку на остров Аскольд в 50 километрах от Владивостока, смогли почувствовать себя персонажами книги «Таинственный остров» .

Их смена должна была закончиться еще 5 августа, но из-за резко испортившейся погоды и сильных волн судно не смогло их забрать ни в первый день, ни на следующий. Уже более двух суток они остаются на острове. Причем изначально дети на смене вообще жили в палатках у берега. Но после того, как погода испортилась, детей переселили в домики, которые они сами предпочитают называть «казармы».

Дети и воспитатели не унывают на необитаемом острове Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы счастливы, что сюда попали. Ну бывает шторм, да, подумаешь, тут сухо, тепло, хорошо, - говорят они на камеру. И улыбаются. Правда, немного натянуто.

Организаторы тоже уверяют, что «у детей все хорошо».

- Дети довольные, даже снимают фильм о своих приключениях, - уверяет один из организаторов слета Надежда Фирсова. - Обстановка на острове спокойная, дождя нет.

Родители в большинстве своем к приключениям относятся с пониманием.

- Все шло хорошо, ребенок был доволен, но в конце случилась такая вот накладка, - говорит Юлия, мать одного из детей, оставшихся на острое

Но есть и те, кто организацией слета в принципе недоволен.

- Сейчас некоторые родители ночуют в машинах в поселке Дунай, - рассказал «КП» один из родителей. - Потому что была информация, что детей отвезут туда на шхунах. Но, видимо, не получилось. Любая попытка выяснить, что происходит и просьба разъяснить ситуацию по доставке воспринимается как нападки на проект. Подвела организация всего этого мероприятия и устраненная позиция администрации. Мы заплатили деньги за эту услугу - участие детей в этом проекте, в том числе и за доставку. Администрация вроде бы должна была взять ответственность за несовершеннолетних детей и вывезти всех до начала тайфуна. Но этого не произошло.

ПРОДУКТОВ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

К организации действительно есть вопросы. Например, известно, что перед началом тайфуна на катере с острова вывезли двенадцать человек. Детей же оставили. Администрация слета уверяет, что некоторых взрослых вывезли, потому что на море уже было небезопасно. С детьми пускаться в такое путешествие было слишком рискованно. Взрослые, мол, другое дело.

Лагерь расположен в красивой местности

Новая попытка вывезти детей с острова состоится завтра. Прогнозы погоды пока что оптимистичные. Судно должно подойти к острову около 11 по местному времени. «Рисковать детьми при перевозке мы не будем», - говорят организаторы слета. И добавляют, что голодать дети тоже не станут, даже если волны поднимутся и завтра. Запаса еды достаточно еще не две недели.

Кстати, в лагерь на острове должна была заехать другая смена. Ее ока не отменили. Возможно, придется. Тем более, что слетом уже заинтересовалась прокуратура. Ведомство выясняет законность организации отдыха для несовершеннолетних и безопасности предоставляемых услуг.

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