Без права на отдых: треть россиян работают во время отпуска

Вот и получается, что отпуск у многих - ни то ни се. Вроде и отдыхаешь, а полностью от работы не отключаешься
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«От работы кони дохнут… Работа не волк - в лес не убежит… Работа дураков любит...» Вот послушаешь наши поговорки о труде – и создается впечатление, что ленив наш человек и работать не любит.
Как бы не так! «Комсомолка» развеяла этот миф. Мы провели опрос в соцсетях и выяснили: большую часть россиян работа не отпускает даже во время отпуска. Треть из нас вкалывает и во время заслуженного отдыха, еще четверть остаются на связи с коллегами.
Вот и получается, что отпуск у многих - ни то ни се. Вроде и отдыхаешь, а полностью от работы не отключаешься.
- Многие сейчас очень держатся за работу, учитывая экономическую ситуацию. Хорошую и высокооплачиваемую работу найти трудно. Поэтому люди стараются сохранять свою значимость для руководства, даже находясь в отпуске, чтобы гарантировать будущее. Это дает чувство безопасности, - пояснила «Комсомолке» психолог Ирина Коржаева.
Такой подход плох тем, что грозит эмоциональным и как следствие профессиональным выгоранием (проще говоря, невыносимой усталостью от работы).
Есть и другой вариант этой крайности: чтобы не подвести коллег, люди уходят в отпуск ненадолго. Это тоже плохо.
- У людей нет тумблера: работа-отдых. На переключение требуется много времени. Поэтому в отпуск лучше уходить на три недели, чем на одну. За неделю просто не успеваешь переключаться, - советует Ирина Коржаева.
И что же со всем этим делать? По словам специалистов, чтобы отдыхать полноценно, нужно учиться переключаться. И тренировать этот навык нужно каждый день. Пришел с работы домой - служебные дела оставляешь за порогом и переключаешься на семью. Если работаете из дома, тоже не забывайте устраивать себе отдых, иначе весь день можно провести за компьютером.
А еще психологи советуют во время отдыха непременно проводить информационный детокс: отрываться от новостей, соцсетей и телефонов в целом.
- «Информационный фаст-фуд» занимает слишком много нашего личного времени. Нужно больше времени проводить наедине с самими с собой, семьей, друзьями. Именно это дает нашей психике отдых, - поясняет Ирина Коржаева.
ОПРОС «КП»
А вы в отпуске трудитесь?
28% В отпуске полностью отключаюсь от работы
26% Отдыхаю, но всегда остаюсь на связи с коллегами
15% Отдыхаю, но время от времени подключаюсь к работе
9% Работаю как обычно, отпуск для меня формальность
7% У меня не бывает отпуска
6% В отпуске работаю, но в свободном режиме
6% У меня нет постоянной работы и официального отпуска
3% В отпуске занимаюсь подработкой
Опрос проведен среди читателей «КП» в соцсетях. Участие приняли 9,2 тысячи человек.