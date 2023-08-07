Без права на отдых: треть россиян работают во время отпуска

Вот и получается, что отпуск у многих - ни то ни се. Вроде и отдыхаешь, а полностью от работы не отключаешься Фото: Shutterstock

«От работы кони дохнут… Работа не волк - в лес не убежит… Работа дураков любит...» Вот послушаешь наши поговорки о труде – и создается впечатление, что ленив наш человек и работать не любит.

Как бы не так! «Комсомолка» развеяла этот миф. Мы провели опрос в соцсетях и выяснили: большую часть россиян работа не отпускает даже во время отпуска. Треть из нас вкалывает и во время заслуженного отдыха, еще четверть остаются на связи с коллегами.

Вот и получается, что отпуск у многих - ни то ни се. Вроде и отдыхаешь, а полностью от работы не отключаешься.

- Многие сейчас очень держатся за работу, учитывая экономическую ситуацию. Хорошую и высокооплачиваемую работу найти трудно. Поэтому люди стараются сохранять свою значимость для руководства, даже находясь в отпуске, чтобы гарантировать будущее. Это дает чувство безопасности, - пояснила «Комсомолке» психолог Ирина Коржаева.

Такой подход плох тем, что грозит эмоциональным и как следствие профессиональным выгоранием (проще говоря, невыносимой усталостью от работы).

Есть и другой вариант этой крайности: чтобы не подвести коллег, люди уходят в отпуск ненадолго. Это тоже плохо.

- У людей нет тумблера: работа-отдых. На переключение требуется много времени. Поэтому в отпуск лучше уходить на три недели, чем на одну. За неделю просто не успеваешь переключаться, - советует Ирина Коржаева.

И что же со всем этим делать? По словам специалистов, чтобы отдыхать полноценно, нужно учиться переключаться. И тренировать этот навык нужно каждый день. Пришел с работы домой - служебные дела оставляешь за порогом и переключаешься на семью. Если работаете из дома, тоже не забывайте устраивать себе отдых, иначе весь день можно провести за компьютером.

А еще психологи советуют во время отдыха непременно проводить информационный детокс: отрываться от новостей, соцсетей и телефонов в целом.

- «Информационный фаст-фуд» занимает слишком много нашего личного времени. Нужно больше времени проводить наедине с самими с собой, семьей, друзьями. Именно это дает нашей психике отдых, - поясняет Ирина Коржаева.

ОПРОС «КП»

А вы в отпуске трудитесь?

28% В отпуске полностью отключаюсь от работы

26% Отдыхаю, но всегда остаюсь на связи с коллегами

15% Отдыхаю, но время от времени подключаюсь к работе

9% Работаю как обычно, отпуск для меня формальность

7% У меня не бывает отпуска

6% В отпуске работаю, но в свободном режиме

6% У меня нет постоянной работы и официального отпуска

3% В отпуске занимаюсь подработкой

Опрос проведен среди читателей «КП» в соцсетях. Участие приняли 9,2 тысячи человек.