Анекдоты: Все люди являются носителями интеллекта. Но некоторые бессимптомно

Василий понял, что Галя ему изменяет, когда нашел в шкафу... табуреточку и кучу разгаданных кроссвордов.
* * *
Психи захватили дурдом и требуют один доллар и миллион вертолетов.
* * *
Иногда мне кажется, что единственный человек в мире, которого интересует мое мнение, - это тетка за кассой со своим вопросом про пакет.
* * *
Эдуард Генрихович любит приходить на свадьбу и на выкупе перекупать невесту у жениха.
* * *
- АвтоВАЗ заявил о готовности обеспечить чиновников отечественными машинами.
- Надеюсь, это будут машины «Ока»…
* * *
- Любимая, что случилось? Почему ты не плачешь?
* * *
- Где вы храните сбережения?
- В рублях.
- Отличное место, никто не догадается искать их там!
* * *
У Паши было два яблока, а у Васи - одно. Так они и жили с этой никому не нужной информацией.
* * *
Приходит олигарх домой. Жена:
- Ужинать будешь?
- А что есть?
- Hу, омары, икра, вино бургундское...
- Черт, как картошечки отварной хочется, с квасом!
- А ты зарабатывай, как все мужики, будет тебе картошка с квасом!
* * *
Для того чтобы получить миллион рублей, достаточно поменять десять тысяч евро. Где взять десять тысяч евро - думайте уже сами. Я даю финансовые советы, а не жизни учу.
* * *
Мне часто советуют выйти из зоны комфорта. А как в нее попасть, никто не подскажет?..
* * *
Пациент:
- Доктор, а у вас диплом настоящий?
Доктор:
- Конечно, настоящий. Я не дурак за фальшивый диплом деньги платить.
* * *
- Добрый вечер! Я ваш участковый. На вас поступила жалоба от соседей - сегодня целый день вы песни не орете, с женой не ссоритесь, посуду не бьете. Могу я увидеть вашу супругу?
* * *
Ребят, в ближайшее время не просите у меня взаймы. Я оплатил «коммуналку» и опустился на несколько позиций в списке Fоrbеs.
* * *
- Рабинович, вы зря эту колбасу покупаете. Она, конечно, дешевая, но есть ее решительно невозможно, там одна соя.
- Это для гостей.
* * *
- А я вот слышал, что в Москве открыли спецшколы для детей элиты.
- Да-да, там всего три класса: первый, бизнес и эконом для лохов...
* * *
В школе нас учили, что Одиссей двадцать лет где-то шатался, но его жена Пенелопа все равно во все его байки поверила. С современными женами даже два дня не прокатывает.
* * *
В новой «Золушке» она бы потеряла смартфон, а принц ездил бы по батиному королевству, пытаясь разблокировать ее телефон по отпечатку пальца.