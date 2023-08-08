Анекдоты: Все люди являются носителями интеллекта. Но некоторые бессимптомно

Василий понял, что Галя ему изменяет, когда нашел в шкафу... табуреточку и кучу разгаданных кроссвордов.

* * *

Психи захватили дурдом и требуют один доллар и миллион вертолетов.

* * *

Иногда мне кажется, что единственный человек в мире, которого интересует мое мнение, - это тетка за кассой со своим вопросом про пакет.

* * *

Эдуард Генрихович любит приходить на свадьбу и на выкупе перекупать невесту у жениха.

* * *

- АвтоВАЗ заявил о готовности обеспечить чиновников отечественными машинами.

- Надеюсь, это будут машины «Ока»…

* * *

- Любимая, что случилось? Почему ты не плачешь?

* * *

- Где вы храните сбережения?

- В рублях.

- Отличное место, никто не догадается искать их там!

* * *

У Паши было два яблока, а у Васи - одно. Так они и жили с этой никому не нужной информацией.

* * *

Приходит олигарх домой. Жена:

- Ужинать будешь?

- А что есть?

- Hу, омары, икра, вино бургундское...

- Черт, как картошечки отварной хочется, с квасом!

- А ты зарабатывай, как все мужики, будет тебе картошка с квасом!

* * *

Для того чтобы получить миллион рублей, достаточно поменять десять тысяч евро. Где взять десять тысяч евро - думайте уже сами. Я даю финансовые советы, а не жизни учу.

* * *

Мне часто советуют выйти из зоны комфорта. А как в нее попасть, никто не подскажет?..

* * *

Пациент:

- Доктор, а у вас диплом настоящий?

Доктор:

- Конечно, настоящий. Я не дурак за фальшивый диплом деньги платить.

* * *

- Добрый вечер! Я ваш участковый. На вас поступила жалоба от соседей - сегодня целый день вы песни не орете, с женой не ссоритесь, посуду не бьете. Могу я увидеть вашу супругу?

* * *

Ребят, в ближайшее время не просите у меня взаймы. Я оплатил «коммуналку» и опустился на несколько позиций в списке Fоrbеs.

* * *

- Рабинович, вы зря эту колбасу покупаете. Она, конечно, дешевая, но есть ее решительно невозможно, там одна соя.

- Это для гостей.

* * *

- А я вот слышал, что в Москве открыли спецшколы для детей элиты.

- Да-да, там всего три класса: первый, бизнес и эконом для лохов...

* * *

В школе нас учили, что Одиссей двадцать лет где-то шатался, но его жена Пенелопа все равно во все его байки поверила. С современными женами даже два дня не прокатывает.

* * *

В новой «Золушке» она бы потеряла смартфон, а принц ездил бы по батиному королевству, пытаясь разблокировать ее телефон по отпечатку пальца.