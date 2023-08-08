Миссия - уйти в лес и вернуться: какие опасности подстерегают в чаще и как их избежать

Главное - не бродить в одиночку. И почаще перекрикиваться друг с другом. Фото: Shutterstock

- Мама, да они ж нас всех сожрут! - видео от первого лица (точнее, от лица девушки, которая забралась на дерево) недавно широко разлетелось по соцсетям. На кадрах - стадо диких кабанов. Штук 15 - 20.

- А ну пошли отсюда! - грозно кричит девушка с дерева.

- Хрю! - отвечает ей снизу кабан, но уводит свою ораву дальше в лес. В стаде при этом бегут не только крупные, взрослые особи, но и молодняк. А значит, встреча с ними была реально опасной: самки могут напасть, защищая детенышей даже от мнимой угрозы.

Случай этот произошел в лесу в районе Серпухова, куда местные жители пошли по грибы. К счастью, никто не пострадал, и даже добыча осталась цела (грибники успели ее забрать с собой на деревья).

Впрочем, встреча с дикими животными скорее редкость. Гораздо чаще люди просто теряются, забредая в чащу. И таких случаев все больше: в сутки спасатели регистрируют до 40 «потеряшек» в Московской области.

Специалисты рассказали «КП», как подготовиться к походу за грибами, что с собой брать и как действовать, если вдруг вы потерялись.

Кого можно встретить

- Кабаны живут на территории «Лосиного Острова» и Битцевского леса, лоси - это «Лосиный Остров», но оттуда они частенько выходят, например, в «Сокольники», чтобы искупаться в Путяевских прудах, - рассказал «КП» главный специалист Управления экологического просвещения и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Азамат Кунафин.

А еще есть лисы - они обитают почти в каждом районе Москвы и даже горностаи - эти водятся в «Сокольниках», Москворецком парке, Битцевском лесу и «Серебряном Бору». Медведей и волков в столице не видели уже давно.

- А еще в лесах есть гадюки. Сами они не нападают и, когда слышат шум, уползают, - говорит Сергей Щетинин. - Неопытные грибники раздвигают траву руками, это опасно. Действуйте, как опытные, - шевелите траву палкой, чтобы, если потревожите случайно змею, избежать нападения.

Вообще дикие животные на людей не нападают. Но кабаны сейчас растят детенышей (а значит, любое неверное движение самка воспримет как угрозу), а у лосей начался гон - он длится с августа по октябрь, самцы дерутся между собой за самок и могут проявлять агрессию, в том числе и по отношению к человеку.

Внимание Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что делать, если потерялся

- Самое главное - не паниковать. И не надо думать, что если вы пройдете еще 10 метров или вон за тот холм, то поймете, где вы находитесь. Как показала практика, таким образом человек уходит в чащу еще глубже и спасателям его искать сложнее, - делится опытом Сергей Щетинин. - Если есть телефон (а по Московской области связь ловит почти везде), надо сразу звонить на номер 112 и следовать командам, которые дает оператор или спасатели.

Часто бывает, что люди слишком уверены в себе: мол, я в этом лесу практически вырос, я тут все знаю, сейчас сам выйду. И только когда батарейка уже садится, такой человек звонит родственникам, говорит, что заблудился. И на этом, как по закону подлости, телефон выключается окончательно. Искать человека в таком случае сложнее, в поисковой операции участвуют спасатели, полицейские, лесники и местная администрация.

Совет Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Куда идти

- Безопаснее ходить в лес группой в несколько человек и постоянно перекрикиваться, - советует замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин.

При этом нужно заранее выяснить, какие ориентиры присутствуют на местности: где расположены поселки, дороги, железнодорожные пути, водоемы и даже линии электропередачи. Все это поможет задать примерные границы участка, внутри которого компания будет передвигаться. Ориентиры определяют заранее, они должны быть ясны и понятны всем членам группы.

Перед тем как уйти в лес, о мини-походе нужно предупредить соседей и родственников, рассказать им, где вы будете и когда примерно вернетесь. Тогда в случае ЧП вас начнут искать.