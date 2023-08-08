В Венесуэле решили построить социализм к 2030 году

В прошлом водитель автобуса, а на протяжении последних 10 лет президент Венесуэлы Николас Мадуро берет пример с выдающихся латиноамериканских революционеров - Фиделя Кастро и Уго Чавеса. Фото: Getty Images

На фоне происходящих в других частях света событиях все как-то подзабыли о Венесуэле, где еще недавно бунтовала проамериканская оппозиция, а инфляция достигала рекордных отметок в 1000 с лишним процентов в год. Однако латиноамериканская страна сама напомнила о себе, подав официальную заявку на вступление в БРИКС, новый геополитический блок с участием России, Китая и Индии, который, как многие считают, станет альтернативой теряющему свою хватку Западу. «Комсомолка» выяснила, что сейчас происходит у главного союзника России в Южной Америке.

За последние три года Боливарианская Республика смогла выбраться из политического кризиса. Глава государства Николас Мадуро и его Единая социалистическая партия победили на парламентских выборах, а главный оппозиционер Хуан Гуайдо, которого Запад хотел видеть во главе Венесуэлы, бежал из страны. Наметились даже пути выхода Каракаса из дипломатической изоляции, которую ему устроили западные страны. Однако впереди, в 2024 году, новые президентские выборы. И хотя большинство экспертов склоняются к тому, что их снова выиграет Мадуро, но неприятные сюрпризы от оппонентов все же возможны.

БОЛИВАРИАНСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Сам Мадуро в лучших традициях Никиты Сергеевича Хрущева тем временем пообещал привести Венесуэлу к социализму в 2030 году. Для того, чтобы сказка стала былью, у властей есть оригинальная идея - построить по всей стране как можно больше коммун, где люди будут жить совместным бытом и соответственно привыкать к идее всеобщего равенства.

Денег, правда, для реализации социалистической программы нужно немало, а казна государства до сих страдает от недофинансирования, ведь местный бюджет практически полностью зависит от нефтяного экспорта, который в последние годы приходилось вывозить за границу «козьими тропами» из-за санкций США.

Правда, в последнее время Каракасу все-таки удалось немного привести свои финансы в порядок: добычу нефти они смогли довести до 700 тысяч баррелей в сутки, а к концу года обещают выдать и миллион баррелей. Конечно, это еще далеко от 3 миллионов баррелей в день в лучшие годы Венесуэлы, но уже что-то.

Итоги 2022 года засвидетельствовали, что дела в экономике страны наконец пошли в гору. Впервые за многие годы начал расти ВВП. Причем это ощущалось не только в сухих отчетах министерств, а на практике: в столице и крупных городах стали открываться новые рестораны, возобновил работу дилер автомобилей Ferrari, наконец-то стал оживать бизнес. Власти сняли множество существовавших ранее административных барьеров для частного сектора, да так, что руководитель крупнейшего ромового завода в стране Альберто Волмер сравнил в интервью агентству «Рейтерс» происходящее с перестройкой в СССР и реформами Китая конца 80-х годов.

Да и на внешнем фоне все вполне благополучно, ведь в соседних Бразилии и Колумбии к власти пришли социалистические лидеры, готовые во всем поддерживать Мадуро, а 9 из 15 стран Латинской Америки, разорвавших с Каракасом дипотношения в 2019 году, полностью их восстановили.

На фоне этого «благолепия» сам венесуэльский лидер запустил по ТВ программу «Мадуро плюс», подражая своему предшественнику и кумиру Уго Чавесу, изнурявшему сограждан в свое время собственным телешоу «Алло, президент», где порой вещал до восьми часов кряду. Нынешний глава государства пока клятвенно обещает выступать только по понедельникам, но веры ему в этом, откровенно говоря, немного. Николас Мадуро - тоже большой любитель поговорить.

НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

А как живется простым венесуэльцам? С одной стороны, жить действительно стало в чем-то лучше и веселее. Особенно после того, как власти фактически разрешили свободный оборот долларов в стране. Теперь совершить любую покупку стало намного проще. Если раньше надо было бегать в подворотни или искать доверенных «менял», то теперь даже в самом захудалом магазине можно расплатиться валютой. Благодаря этому импортеры получили доступ к долларам и без проблем смогли завозить необходимые им товары.

Но есть и другая сторона медали. Товаров на прилавках стало сколько угодно, но цены на них выросли довольно значительно. Если 5 лет назад семья с одним ребенком могла прожить в Венесуэле на $500 в месяц (в пересчете на нынешние деньги примерно 46 тысяч рублей), то теперь и $2000 (187 тысяч рублей) едва хватит, чтобы свести концы с концами. Причем цены растут зачастую вне всякой зависимости от курса доллара.

Как же выживают обычные венесуэльцы? Во многом благодаря переводам из-за границы, ведь у большинства граждан южно-американской страны как минимум сват или брат живет за рубежом, работая в более зажиточной Бразилии, а в лучшем случае - в США или Испании. В результате, как пишет издание El Diario, ежегодно в страну поступает более 2 миллиардов долларов денежных переводов, ставших неплохим подспорьем для тех, кто остался. И эта статистика не учитывает посылки с товарами, лекарствами, бытовой техникой и другими подарками от эмигрантов.

Ну а тем, у кого нет богатых родственников, остается выбор - бежать в соседние страны. По информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, сейчас в эмиграции насчитывается около 7,2 миллиона выходцев из Венесуэлы, что делает боливарианскую диаспору одной из самых многочисленных в мире.