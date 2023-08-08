Вопрос дня: А вам удается отключиться от работы в отпуске? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена Драпеко, депутат Госдумы:

- Не удается, я работаю в отпуске - в регионах. Наш спикер Володин говорит нам, депутатам: нет у вас сейчас никаких отпусков. Есть проблемы с переходом на российское законодательство в новых регионах. Я недавно была в Горловке и Донецке - подробно говорили о законодательных процессах. В августе еще поеду в Петербург, на дачу в Семагино, там все заросло давно, придется разгребать.

Анфиса Чехова, телеведущая, актриса:

- У меня вообще нет разделения между работой и отдыхом. Я вечный странник. Люблю изучать разные культуры. Путешествия по миру - часть моей жизни. И я на выезде делаю то же, что делаю в Москве. Работа в онлайне. Могу проводить эфиры из любой другой страны, где бы я ни была.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

- Удается, хотя в последние годы нечасто. Вот сейчас в отпуске я побывать не успел. Началась большая писательская поездка из Питера во Владивосток. Писатели встречаются с читателями на маршруте. Я присоединюсь в пути, подсяду, наверное, в Чите и доеду до Владивостока. И там будет большой книжный фестиваль - ну вот такой отпуск. А на его излете в Питер съезжу с семьей - хотя и там тоже будет элемент работы, но и отдыха тоже.

Андрей Князев, глава московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры»:

- Мне не удается - я же глава коллегии, и все административные дела мне шлют. Даже если я предоставляю справку, что я в отпуске и не могу прилететь из Турции или из Сочи в Москву - это, в общем, законное основание для непоявления в суде. На конец августа есть планы в Таиланде отдохнуть, но вернусь к сентябрю обязательно.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра:

- Я в отпуске почти всегда отвечаю на типичные вопросы по телефону: когда же наступит настоящее лето? Для меня отпуск - это возможность привести в порядок в голове и в бумагах ту работу, научную статью, до которой на работе руки не доходили. Продумать до конца некоторые задачи и потом обсудить на ученом совете.

Лео Бокерия, кардиохирург, экс-глава Центра имени Бакулева:

- Если я отрываюсь от Москвы, то обычно уезжаю в древний и любимый город Поти в Грузии. Там же 50 км песчаных пляжей, и там очень удобно детей учить плаванию. Неподалеку от тех мест я родился - какая может быть там для меня работа? Когда туда уезжаю, мне с работы звонят редко. А я там созерцаю башмалу, ее еще называют мушмула. Это большое дерево, на нем ягоды с огромной косточкой золотого яркого цвета. Ну какая под таким деревом работа?

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