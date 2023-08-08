Больную раком Анастасию Заворотнюк настиг удар

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: Евгения ГУСЕВА

Анастасия Заворотнюк более четырех лет борется с раком мозга. Актриса перенесла несколько операций, прошла мучительные курсы лучевой и химиотерапии. Лечение звезды обходится очень дорого единственному кормильцу семьи Петру Чернышеву. А на днях стало известно, что в семье возникли новые денежные проблемы. Выяснилось, что счетами артистки заинтересовалась налоговая.

Анастасия Заворотнюк сейчас находится в своем загородном доме и живет затворницей. За звездой сериала"Моя прекрасная няня" ухаживают ее мама Валентина Борисовна и муж Петр Чернышев.

На плечи фигуриста легли заботы не только о больной раком жене, но и маленькая дочка Мила. Спортсмену приходится тяжело и много работать, чтобы оплачивать лечение жены, содержать дочь и поддерживать огромный коттедж в идеальном состоянии.

На дня же стало известно, что за Анастасией числится долг в размере 170 тысяч рублей. По какой-то причине его не погашают уже длительное время, пишут 7 Дней. В итоге счета актрисы были заблокированы.

Стоит отметить, что Чернышева, то он делает все, чтобы вылечить супругу. Недавно он даже отказался от участия в ледовом шоу Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка сообщала, что Петр хочет как можно больше времени проводить с семьей, имея ввиду Заворотнюк и ее младшую дочь Милу.