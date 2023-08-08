Герой спецоперации «Z» гвардии главный старшина Воронов бьет врага расчетливо

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать»

РАСЧЕТ БЬЕТ ВРАГА РАСЧЕТЛИВО

Гвардии главный старшина Виталий Воронов

«Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 под командованием гвардии главного старшины Виталия Воронова, в составе гвардии сержанта Дениса Устимова и гвардии рядового Александра Мануйлова, выполнял боевую задачу по огневой поддержке подразделений российских Вооруженных Сил, ведущих ожесточенные бои с украинскими боевиками на одном из тактических направлений. Находясь под непрерывным огнем противника, проявляя мужество и героизм, расчет гаубицы Д-30 уничтожал в местах сосредоточения военную технику и живую силу противника, готовящегося перейти в наступление. Благодаря тому, что Виталий Воронов выбрал выгодную огневую позицию, а его подчиненные обеспечили ее качественную маскировку, расчету удавалось на протяжении долгого времени поражать объекты боевиков и подавлять их огневые точки. Прицельная стрельба расчета Виталия Воронова позволила уничтожить 1 танк и одну боевую машину пехоты противника, а также большое количество боевиков, что заставило врага отступить».

Гвардии главный старшина Виталий Воронов

Гвардии сержант Денис Устимов