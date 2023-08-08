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Политика7 августа 2023 21:49

Герой спецоперации «Z» гвардии главный старшина Воронов бьет врага расчетливо

Вместе с гвардии сержантом Денисом Устимовым и гвардии рядовым Александром Мануйловым, он эффективно уничтожает врагов с выгодной огневой позиции
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z»

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать»

РАСЧЕТ БЬЕТ ВРАГА РАСЧЕТЛИВО

Гвардии главный старшина Виталий Воронов

«Артиллерийский расчет гаубицы Д-30 под командованием гвардии главного старшины Виталия Воронова, в составе гвардии сержанта Дениса Устимова и гвардии рядового Александра Мануйлова, выполнял боевую задачу по огневой поддержке подразделений российских Вооруженных Сил, ведущих ожесточенные бои с украинскими боевиками на одном из тактических направлений. Находясь под непрерывным огнем противника, проявляя мужество и героизм, расчет гаубицы Д-30 уничтожал в местах сосредоточения военную технику и живую силу противника, готовящегося перейти в наступление. Благодаря тому, что Виталий Воронов выбрал выгодную огневую позицию, а его подчиненные обеспечили ее качественную маскировку, расчету удавалось на протяжении долгого времени поражать объекты боевиков и подавлять их огневые точки. Прицельная стрельба расчета Виталия Воронова позволила уничтожить 1 танк и одну боевую машину пехоты противника, а также большое количество боевиков, что заставило врага отступить».

Гвардии главный старшина Виталий Воронов

Гвардии главный старшина Виталий Воронов

Гвардии сержант Денис Устимов

Гвардии сержант Денис Устимов

Гвардии рядовой Александр Мануйлов

Гвардии рядовой Александр Мануйлов

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