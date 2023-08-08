Расставшаяся с мужем Оксана Акиньшина увезла детей в Европу

Оксана Акиньшина. Фото: соцсети.

Оксана Акиньшина в соцсетях поделилась редкими кадрами с детьми. Актриса вместе с 10-летним сыном Константином и 6-летней дочкой Эммой отдыхает в Италии. Оксана опубликовала несколько снимков, сделанных в Венеции. Актриса вместе с детьми прокатилась на гондоле по венецианским каналам и осмотрела местные достопримечательности.

В Италии Акиньшина наслаждается каждой минутой, проведенной с детьми. После развода с продюсером Арчилом Геловани актриса согласилась, чтобы дети жили в Грузии с отцом. Оксана видится с наследниками время от времени: приезжает к ним в Тбилиси или забирает на каникулы к себе в Москву.

Акиньшина и Геловани поженились в 2012 году, а спустя шесть лет совместной жизни объявили о расставании. По словам окружения звезды, муж поставил актрисе условие: дети будут жить с ним. Оксана согласилась и подписала все необходимые бумаги. Сейчас Эмму и Константина воспитывает бабушка – мама Арчила.

Актриса вместе с 10-летним сыном Константином и 6-летней дочкой Эммой отдыхает в Венеции. Фото: соцсети.

После расставания с мужем актриса начала встречаться с актером Данилой Козловским. Они долгое время скрывали свои отношения, и лишь недавно начали выходить вместе в свет. Роман между Акиньшиной и Козловским вспыхнул во время съемок в фильме «Чернобыль». В тот период они оба были несвободны. Оксана еще была замужем за Геловани, а Данила только-только стал отцом. Ради Акиньшиной актер оставил мать своей дочери Ольгу Зуеву. Пара жила вместе с 2015 года. В феврале 2020 года Ольга родила Даниле дочь Оду-Валентину. Однако уже месяц спустя Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам вернулся в Россию на съемки «Чернобыля». Через пару месяцев его видели в одном из столичных кафе на свидании с Акиньшиной.

В YouTube-шоу «А поговорить?» актер рассказывал, что чувствует себя очень виноватым.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался артист.

Тем не менее, Ольга и Данила сумели сохранить хорошие отношения ради дочки. Козловский регулярно летает в США навестить малышку. А недавно Ольга вместе с дочкой прилетела в Москву и посетила премьеру нового фильма.