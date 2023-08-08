Формировать экспозицию с трофеями из зоны специальной военной операции начали в подмосковной Кубинке еще летом прошлого года.

В парке «Патриот» подмосковной Кубинке готовится новая экспозиция военной трофейной техники. Жители столичного региона сфотографировали, как по ночной трассе перевозят на грузовых платформах трофейные украинские БТР-4Е,ТТР-3Е и бронеавтомобили М1124 MaxxPro.

На снимках видно, что броня западной техники посечена осколками и пробита снарядами, колеса разорваны в клочья. Колонна с трофеями двигалась в сторону Кубинки.

Отметим, что формировать экспозицию с трофеями из зоны специальной военной операции начали в подмосковной Кубинке еще летом прошлого года. В этом году гостям Международного военно-технического форума «Армия-2022» также покажут всю захваченную в ходе специальной военной операции

бронетехнику, вооружение и даже амуницию вооруженных формирований ВСУ.

Среди экспонатов можно будет увидеть французские, немецкие, американские, британские бронемашины. Из экзотики: американский «Хамви М998», турецкий БПЛА «Байрактар» TB2 и австралийский «Bushmaster» (а еще говорят, что украинским националистам кусты воевать мешают). Также можно увидеть украинский санитарный Богдан-2251, бронеавтомобиль «Козак-5» и БТР-4Е «Буцефал».

Пригнали из Мариуполя и Бердянска даже украинские патрульные катера проекта UMS-1000 и эстонский бронеавтомобиль «Mamba Mk2 EE», на котором катались нацисты отряда «Кракен». Вся эта западная техника им больше не нужна.