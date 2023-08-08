Александр не успел сховаться и был схвачен на улице под укомплектование стрелковой роты, где погибло больше половины солдат.

- Сейчас в Украине по улицам просто так не пройти. Забирают силой и отправляют служить, - рассказывает военнопленный солдат ВСУ Александр Хованец.

Александр не успел сховаться и был схвачен на улице под укомплектование стрелковой роты, где погибло больше половины солдат.

- Подготовка была короткой. Толком ничего не научили. В начале были инструкторами американцы. Преподавали нам тактику и медицину, но все это не пригодилось. Хотя, нам они говорили: не бойтесь, русским даже сражаться нечем.

Но попав на передовую Александр Хованец понял, что это Украине нечем сражаться.

- Были у нас только автоматы Калашникова, и будете смеяться... пулеметы Максима (образца 1910 года). Когда начался артиллерийский обстрел, чистый армагеддон начался. Потом нас окружили ребята штурмовики и предложили сдаться. Выбор был небольшой либо сдаться, либо погибнуть или стать калекой, - вспоминает Хованец и благодарит российских военнослужащих за оказание медицинской помощи и достойное отношение к пленным.

А еще утверждает, что командиры ВСУ стали обманом загонять солдат на передовую, говоря, что там российских войск нет.

Хованец призвал земляков разными способами избегать призыва или отказываться идти в бой.

«У одного командира из роты 12 человек отказались атаковать и в бой не пошли. Говорит, лучше в тюрьму, чем сражаться», - говорит военнопленный.

С ним полностью согласен военнопленный Андрей Моисеенко, который сообщил, что на его обучение западные инструкторы потратили три месяца. Обещали ему, что он будет охранять заводы в Житомирской области, а ночью загнали в вагон и отправили на передовую.

- Там не давали голову из блиндажа поднять, то беспилотники, то снаряды, каждый день погибшие и раненые, потом пришли российские штурмовики, сняли с нас бронежилеты и увели оттуда, - с благодарностью вспоминает военнопленный.