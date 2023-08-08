В каждом снимке – энергия, уверенность и профессионализм

В экспозиции - 30 фоторабот, сделанных в разных уголках России. Фото: Максим Крючков

Сегодня люди труда в медийном пространстве не популярны – взору зрителей все больше предстают лица артистов, политиков, спортсменов, блогеров, широко известных в узких кругах светских львиц. Но при этом все мы понимаем, что человек созидающий – это главная ценность нашей страны, без которого у нее не может быть будущего. Человек, своими руками создающий реальный продукт.

Поэтому образы созидателей, представленные на выставке, призваны привлечь внимание к их роли в жизни, качество которой во многом зависит от поставок энергоресурсов в наши дома. Мы, жители столицы, городов и поселков каждый день зажигаем конфорки газовых плит, но почти никогда не задумываемся о том, благодаря кому обеспечен наш бытовой комфорт.

В «Газпром бурение» отмечают, что этой выставкой хотят показать труд тех, за чьими плечами ежедневный сложный процесс строительства скважин — это буровые мастера, бурильщики и их помощники, слесари, механики, энергетики, инженеры по цементированию скважин и буровым растворам, супервайзеры и водители, — они играют значительную роль в обеспечении страны энергоресурсами, без них не начнется разработка нефтяных и газовых месторождений.

На предприятиях компании уделяется большое внимание производственной и экологической безопасности. Применение новейших стандартов и технологий помогает достичь этой цели. Современные технологические процессы на месторождениях внедряются с учетом принципов малоотходного и экологически приемлемого производства.

Экспозиция насчитывает 30 работ, сделанных в разных уголках России. Фотографии рассказывают об уникальных и непростых условиях, в которых приходится работать буровикам и работникам смежных профессий. В фокусе внимания – портреты людей труда в привычной для них рабочей обстановке и в минуту отдыха. В их лицах отражаются спокойствие и уверенность, воодушевленность профессией и удовлетворение от хорошо выполненной работы.

Выставка размещена на уличных стендах и доступна вниманию всех жителей Москвы и гостей столицы. Фотоэкспозиция будет работать до 31 августа. А первые ее посетители уже поделились своими впечатлениями.

Максим, г. Москва: «Фотовыставка произвела на меня глубокое впечатление. Эти снимки позволили мне заглянуть в мир людей, работающих в области бурения скважин. Каждая фотография передает энергию и важность их работы для обеспечения энергоресурсами нашей страны. Я по другому стал воспринимать роль этих людей в моей жизни, испытав к ним глубокое уважение».

Ксения, г. Саратов: «Мы с мужем из Саратова, отдыхаем в столице и абсолютно случайно попали на выставку. Признаюсь, она стала для меня настоящим открытием. Я никогда не задумывалась о том, какие усилия и труд вкладывают работники добывающей отрасли в свою работу. Снимки на выставке искусно передали атмосферу трудовых будней. Герои фотографий работают в экстремальных условиях, часто находятся вдали от дома, но несмотря на это, продолжают служить своей стране и обеспечивать нас энергоресурсами».

Ирина, г. Москва: «Каждый снимок притягивает внимание. Я была поражена мужеством и преданностью этих людей, которые с легкостью преодолевают трудности и риски, связанные с работой на месторождениях. Фотографии позволили мне увидеть, что работники этой отрасли - настоящие герои, чья работа часто остается незамеченной. Я испытала чувство благодарности за их труд».