Россия и Китай нанесли военную пощечину США: Пентагон пытается скрыть провал, сенат в ужасе

Военнослужащие ВМФ Китая на церемонии завершения совместных учений ВМФ России и Китая "Север/Взаимодействие - 2023". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Россия и Китай провели совместные военно-морские учения недалеко от юго-западного побережья Аляски. За действиями 11 российских и китайских кораблей в международных водах следили 4 американских эсминца. Такие учения, надо сказать, Москва и Пекин проводили не первый раз, в июле они прошли в Японском море. Но теперь все случилось недалеко от берегов США, и реакция была предсказуемой.

«Это беспрецедентная по размерам и масштабам совместная военно-морская операция России и Китая. Не имеет значения, живете ли вы на Аляске, как я, или на восточном побережье США, подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения», - забил в набат сенатор Дэн Салливан.

Но через пару дней пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила со ссылкой на министерство обороны, что «Вооруженные силы США активно следят за российско-китайским военно-морским патрулированием в северной части Тихого океана. Эти учения (…) не были сочтены угрозой». Значит, «беспрецедентная военно-морская операция» вблизи американских берегов это вовсе не «угроза»? Что-то тут не вяжется.

Понять противоречивые заявления политиков США помогает публикация в китайском Global Times. Третий совместный военно-морской патруль Китая и России, объясняет издание, «задел нервы американских СМИ, назвавших его крайне провокационным», но при этом они проигнорировали «тот факт, что США постоянно направляют военные корабли и самолеты к берегам Китая», прикрываясь заявлениями о свободе судоходства.

Поэтому становится понятно, что прокричавший «Караул! Не потерпим!» сенатор был подправлен военными: нечего беспокоиться. Надо сохранять выдержку и не показывать, что тебе страшно, потому что мировой гегемон страха не ведает…

Владивосток. Военнослужащие ВМФ России на церемонии завершения совместных учений ВМФ России и Китая "Север/Взаимодействие - 2023", которые проходили в акватории Японского моря. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

По оценке Global Times, «гегемонистский настрой США и их двойные стандарты являются истинными причинами беспокойства». С двойными стандартами все ясно. Как напоминает издательство, те же американские эсминцы, что вышли на сопровождение российско-китайского патруля, в прошлом проходили через Тайваньский пролив и даже вторгались в китайские территориальные воды, откуда были вытеснены. Очевидно, что нервничают американцы, когда военные корабли объявленых ими же своими главными врагами России и Китая оказываются у Алеутских островов. Тут все тривиально: нам можно, а вы кто такие?

Но ситуация серьезнее, чем просто демонстрация способности наших военных кораблей приближаться к американским берегам без разрешения Вашингтона. США не скрывают, что для них «свобода судоходства» - одно из главных условий их мирового доминирования. Контролировать «свободные пути» в мировом океане означает для них возможность карать или миловать по своему усмотрению другие страны, чья экономика, как и американская, критически зависит от морских перевозок. У Китая, например. И когда Россия и Китай, а там и еще немало стран к ним могут подтянуться, заявляют, что они и сами позаботятся о «свободе судоходства», это для Вашингтона как попытка силовой замены его крупье в его же игорном доме.

Со ссылкой на китайских военных экспертов Global Times поясняет: международные воды в северной части Тихого океана, включая Берингово море, важны, потому что отсюда корабли могут выйти в Арктику, а в условиях глобального потепления арктические судоходные маршруты могут стать ключевыми маршрутами для гражданских судов, ведущих коммерческую деятельность. Доходчиво, правда?

Ну и для совсем непонятливых Global Times, официоз Пекина, разжевывает: «Китайские эксперты заявили, что такого рода дальние морские учения служат контрмерой и сигналом против гегемонистских действий США, которые часто совершают провокации вблизи Китая во имя свободы судоходства». И уж совсем в издевку добавляет: «В будущем ВМС Китая могли бы проводить больше таких дальних морских патрулей… Американцы должны к этому привыкнуть».

Против таких реалий и перспектив пресс-секретарю Байдена остается только натужно улыбаться и заявлять, что «угрозы нет». Потому что у США нет возможности ни заблокировать Берингов пролив, ни отменить глобальное потепление.

Кстати, та же Global Times рассказала, как береговая охрана Китая отогнала при помощи водометов филиппинские суда, вторгшиеся в воды китайских островов Наньша. Тут принципиально, что Филиппины - тесный союзник США, которого они по договору о взаимной обороне должны защищать. Но пока отделались лишь суровыми заявлениями о своей готовности противостоять вместе с Манилой «вооруженному нападению» Китая. Может, тоже присмотрелись и поняли - угрозы-то и нет…