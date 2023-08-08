Разбитое сердце, психиатрическая лечебница и инвалидность: куда пропал актер Василий Степанов, главная звезда «Обитаемого острова»

Недавно мы вспоминали звезд, переживших депрессию. Среди них был и Василий Степанов, прославившийся ролью неземного красавца Максима Каммерера в фантастическом фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров» (2008). Фото: кадр из фильма

После внезапной кончины мужа Натали, который страдал постковидной депрессией, мы еще раз убедились, что это психическое расстройство многолико. Порой даже самые близкие могут не сразу распознать, что что-то не так.

Недавно мы вспоминали звезд, переживших депрессию. Среди них был и Василий Степанов, прославившийся ролью неземного красавца Максима Каммерера в фантастическом фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров» (2008).

Фильм провалился в прокате, но белокурого парня (для роли ему покрасили волосы, от природы он шатен) заметили. Увы, кинокарьера Степанова не задалась. Последний раз Василий появлялся на экранах в 2017 году - в военной драме «Несокрушимый» и трагикомедии «Кто следующий, мечтатели?», а затем пропал.

Сейчас ему 37. Желания общаться с прессой у него нет. Зато брат Максим рассказал KP.RU, что Василий все так же живет в московской квартире с родителями. Часто бывает на даче за городом.

Сейчас ему 37. Желания общаться с прессой у него нет. Фото: семейный архив.

«Он не снимается, его не зовут по понятным причинам. Да и у него самого угас интерес этой профессии. Сейчас он занимается дачей, огородом. Вот как раз на выходных отвозил его за город. Еще за отцом ухаживает - он пожилой. Девушки у него нет. В общем, брат живет как обычный человек не из мира гламура».

Сам Василий Степанов когда-то говорил, что не смог спокойно пережить расставание с актрисой Дарьей Егоровой. Писали, что актер лежал в психиатрической больнице, несколько раз выпадал из окна третьего этажа. В итоге Степанову поставили диагноз «шизофрения» и дали третью группу инвалидности. При этом Василий никогда не злоупотреблял спиртным и не принимал запрещенные вещества.

«Проблема в том, что брата воспринимают не как личность, а как больного человека. Хотя за последние годы у меня у самого уже появилось столько версий, почему так произошло, что я даже не уверен на счет депрессии, - рассказывает Максим Степанов. - У него был эмоциональный всплеск, из-за которого и дали инвалидность. Но на самом деле сильные эмоции бывают у всех. Иногда человек просто хочет побыть один, а не делиться своими переживаниями со всеми».