На что надеется Киев?

Тусовка в Джидде в Саудовской Аравии, несмотря на то, что анонсировалась Киевом с пафосом, больше подобающим Ялтинской или Потсдамской конференциям, завершилась фиаско Зеленского. Фото: REUTERS

Тусовка в Джидде в Саудовской Аравии, несмотря на то, что анонсировалась Киевом с пафосом, больше подобающим Ялтинской или Потсдамской конференциям, завершилась фиаско Зеленского. Даже западные СМИ, которые готовы пиарить и раздувать самое нейтральное событие в пользу Зеленского до вселенской "перемоги" на радость "щирым свидомитам", в это раз либо промолчали, либо констатировали, что куда-то вдруг "ушел и не вернулся" столь превозносимый ими ранее "мирный план Зеленского". Буквально вчера эта "формула мира" еще была, из Киева неслись победные речи о будущей "перемоге", за нее, практически, уже произносились тосты, и лилось шампанское. А сегодня – раз, и как не бывало.

Да что там западные СМИ. Даже глава офиса президента Украины Андрей Ермак, это "серый кардинал" украинской политики, всесильный и всевластный, на фоне которого сам президент Зеленский кажется тем, кем является - злобным и испорченным карликом-извращенцем на побегушках, подвешенной на веревочках куклой-марионеткой, - вынужден был признать, что не "все страны – участники саммита признали украинский мирный план" в качестве руководства к действию.

Итоги рандеву в Саудовской Аравии подвел дипломатично и вполне корректно Китай: "Китай будет продолжать диалог по Украине на основании своего мирного плана и накапливать взаимное доверие". Бразилия не отказалась от своего плана по мирным инициативам. Равно как и Индия. А хозяева площадки саудиты тоже выступили с собственными инициативами. И все они, что очень немаловажно, в корне расходятся по основным пунктам с "мирным планом Зеленского".

Только "грязный рот" Зеленского советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк продолжает хорохориться, продуцируя в своем воспаленном мозге "перемоги".

- Единственный базовый "переговорный фундамент" – это формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод русских войск за границы 1991 года, - был категоричен Подоляк. - Не надо иллюзий: любой "Минск-3" продолжит конфликт в будущем.

Вот здесь с Подоляком можно согласиться. Любые переговоры с недобитым зверем чреваты тем, что он заползет в свою нору, залижет раны, чтобы через несколько лет разжечь адский огонь войны. Поэтому, кроме полной и окончательной капитуляции Киева, никаких иных вариантов не остается. Разве что – принятие условий по демилитарзации и денацификации Украины вкупе с ее нейтралитетом, но с лишением ее морского побережья Черного моря. Минус Одесса, Николаев, минус армия, только полиция с легким стрелковым вооружением. И с контрольной миссией с исключительными полномочиями по проверке соблюдения условий. Зато с гарантиями безопасности оставшегося огрызка от всех стран-соседей. То есть такой ужесточенный по условиям "Стамбул-2". Не факт, что Кремль согласится на такое, но по логике просится примерно подобный вариант мира.

Впрочем, мы об этом уже писали и не один раз. В том числе и о том, что каждое последующее предложение Владимира Путина для оппонирующей стороны всегда было (и будет) хуже предшествующего. Поэтому надо было сразу соглашаться на самое щедрое предложение, которое прозвучало в первый раз.

В следующий раз проблемы Украины и с Украиной будут обсуждаться 9-10 сентября на саммите G20 в Нью-Дели, где за Украину и украинцев будут решать их будущее.

- Копенгаген реально выстрелил, но холостым. Джидда в Саудовской Аравии — ремейк того же блокбастера, - заявил бывший депутат Верховной рады видный украинский националист Тарас Чорновил по поводу уже трижды состоявшихся переговоров (трижды, потому что он ничего не сказал про встречу в июле в Варшаве, которая также не афишировалась, как и тусовка в Копенгагене). Все надежды Киева теперь устремлены на Нью-Дели, где, по мысли Зеленского и Ермака, уж тут-то точно будет "перемога".

А кто вам сказал, что в Нью-Дели все будет иначе? Или вы думаете, что Зеленский своим хамством и наглостью сможет переменить политический курс лидеров стран, которым он и в подметки не годится. К тому времени, кстати, позиция США, конечно, не изменится в отношении Украины, но определенная коррекция может произойти, уж слишком неровно ведет себя Зеленский, время от времени злобно огрызаясь на Вашингтон.

Шавкам слова не давали, даже если это самая лояльная и самая злобствующая шавка Вашингтона. Которая, впрочем, уже пытается сорваться с цепи и начинает кусать своего хозяина, решив, что именно она все решает, а "дедушке хватит и на половичке спать". Хозяин ведь за такое может и веником по морде.