Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов сыграл конструктора КБ в проекте про первую женщину в космосе Валентину Терешкову

Фото: Пресс-служба ИРИ

Очень часто поистине звездные роли и народная популярность сказываются на карьере актеров довольно негативно. Стоит артисту засветиться (или закрепиться) в мегаизвестном проекте, режиссеры уже перестают видеть его в других амплуа. Так было с Екатериной Волковой из «Ворониных», которая долгое время жаловалась на отсутствие ролей — мол, не зовут, и все. Видят исключительно как Воронину https://teleprogramma.pro/news/469307. Клеймо. Похожая ситуация накрыла и Николая Наумова — звезду пермского мокьюментари «Реальные пацаны», которого стали приглашать исключительно на роли чудаковатых и дебиловатых пацанов («Корпоратив», «Няньки» и др.).

Однако создатели проекта «1963. Время вперед!», посвященного судьбе Валентины Терешковой, шагнули за рамки стереотипов — и позвали Николая на роль в ретро-фильме. Он сыграет конструктора, который готовит полет.

Фото: Пресс-служба ИРИ

Однако уже понятно, что главная роль космонавта Валентины Терешковой — первой женщины в космосе — сыграет Ульяна Донскова, российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье.

Фото: Пресс-служба ИРИ

Кроме Ульяны в проекте будут задействованы и другие профессиональные спортсмены — к примеру, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова — а еще артисты Анна Уколова («Домашний арест»), Николай Добрынин («Сваты»), Антон Хабаров («Казанова») и звезды «Реальных пацанов» Владимир Селиванов с Зоей Бербер.

Фото: Пресс-служба ИРИ

Проект будет охватывать начало 60-х и покажет жизнь тех, кто готовил полет Терешковой в космос. В частности, сценарий коснется работы ведущего инструктора Центра подготовки космонавтов, ответственного за отправку на околоземную орбиту первой женщины-космонавта. Само собой, на фоне подготовки к полету происходит ряд неожиданных и забавных ситуаций, меняющих жизнь главных и второстепенных героев.

Фото: Пресс-служба ИРИ

Съемки проходят в Институте горного дела имени академика А.А. Скочинского, павильоне «Космос» на ВДНХ и Культурном центре ЗИЛ. Дата премьеры проекта пока не названа, но уже известно, что «1963. Время вперед!» станет и сериалом.