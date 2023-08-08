Как стать королевой пляжа и сделать идеальные фото: разбираем на примере звезд

Ольга Бузова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже горят костры рябин… Но еще можно успеть насладиться летом - позагорать, искупаться и, конечно же, наделать кучу пляжных фотографий для соцсетей. Но для этого обязательно нужен классный купальник. Актуальные модели для разных фигур спецкор «КП» и дипломированный стилист-имиджмейкер Ольга Родина подсмотрела у наших знаменитостей.

Ольга Бузова

Ольга Бузова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Купальников у Оли Бузовой точно не меньше, чем модных нарядов у жена Петросяна Тани Брухуновой. Оля со своей фигурой может позволить себе любую модель. Для небольшого релакса в Анапе, куда певица прилетала с концертом, Бузова выбрала бикини с актуальным леопардовым принтом. Изюминка купальника — «вид сзади», которым Оля, разумеется, поделилась со своей многомиллионной армией фанатов.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Миниатюрные бикини пользуются особой популярностью у зарубежных инфлюенсеров — у Ким Кардашьян, Хейли Бибер, Беллы Хадид. Вот и Регина не отстает, демонстрируя подкачанный пресс в бикини с необычным принтом. Тодоренко признается, что у нее идеальный купальник для фотосессий. Но, видимо, только для них, потому что модель выполнена из бархата - очень сомневаюсь, что купальник останется на месте после плавания.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще одна ярая поклонница микрокупальников Анастасия Волочкова в кое-то веки обошлась без цветов «вырви глаз» и для отдыха в спа предпочла модель спокойного пастельно-розового оттенка. Впрочем, на этом модные эксперименты закончились. Образ балерина дополнила странными шлепками с огромными цветами и неуместной вязаной накидкой.

Наталья Рудова

Наталья Рудова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В список трендовых игривый купальник актрисы попадает сразу по двум параметрам. Первый — красный цвет, который признан одним из главных оттенков 2023 года. Второй — лиф с декором, а именно с цветами. Алые розочки выглядят крайне необычно и приковывают внимание. Но помним, что декорированные лифы подходят далеко не всем - они хорошо смотрятся на обладательницах небольшого бюста.

Анна Семенович

Анна Семенович Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если природа наградила вас пышной грудью, то лучше присмотреться к купальнику, как у Ани Семенович. «Быть худой или в теле? Главное - быть счастливой и любить себя, не бояться меняться и даже поправляться», — написала Семенович в соцсети и выложила свою фотографию в бикини во время отдыха в Турции.

От себя добавлю, что еще неплохо быть такой же предприимчивой, как Анна. Видимо, певица так замучилась искать купальники для большой груди, что начала их шить сама. Певица запустила совместную коллекцию с одним брендом, убив двух зайцев — и заработала, и избавила себя и других пышногрудых девушек от головной боли. Сама Анна выбирает бикини беспроигрышного черного цвета с лифом с косточками и плотными чашками.

Яна Рудковская

Яна Рудковская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Яна уже много лет носит только купальники бренда своей подруги Натальи Ким. На продюсере ультрамодная слитная модель с ассиметричными вставками в оттенке металлик. Купальник прекрасно подчеркивает отличную фигуру 48-летней Рудковской, которой позавидует любая 30-летняя, а то и 20-летняя девушка. Правда, как нам рассказывал звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, без его рук здесь не обошлось.

Ксения Бородина

Ксения Бородина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На отдыхе в Турции Ксения демонстрирует выдающиеся достоинства в трендовом купальнике с разрезами и шнуровкой. Конечно, в такой откровенной модели едва ли можно отправиться на многолюдный пляж, но для фоточек в инстаграме (запрещенная соцсеть на территории РФ) он идеален! Под фотографиями в секси-купальнике 40-летняя Бородина рассуждает на тему возраста, как бы напрашиваясь на комплименты. Что ж, Ксения, выглядите супер!

Клава Кока

Клава Кока Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даже трудно представить, кому неоново-зеленый купальник подойдет больше, чем задорной Коке. «Ловить на живца!» — так охарактеризовали лук певицы ее подписчики. Образ певица дополнила сумкой Diesel такого же яркого оттенка и ультрамодными очками Balenciaga. «Сижу и думаю: какую фотку лучше отправить бывшему», — подписала фотографии Клава. А поклонники сразу предположили, что певица до сих пор вздыхает по экс-возлюбленному - автоблогеру Диме Гордею, который давно встречается с другой девушкой. Клава, в таком купальнике и с такой фигурой давно уже пора иметь нынешнего, а не думать о бывшем!

Мария Погребняк

Мария Погребняк Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Погребняк, которая недавно подала на развод с футболистом Павлом Погребняком, демонстрирует суперстройную фигуру в бикини черного цвета. Лиф купальника оснащен актуальной тонкой шнуровкой, которой Маша обвязала талию. Образ мама троих детей дополнила необычными украшениями в африканском стиле. Совет: если не знаете, какой купальник выбрать, смело берите черный, как у Маши. Беспроигрышный оттенок идет всем и идеально сочетается с загорелой кожей.

Глюкоза

Глюкоза Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тут идеально все: фигура, купальник оттенка металлик, небрежная укладка. Почему-то сразу вспомнилась реклама купальников Кардашьян — только там Ким стояла в окружении пуделей. Но наша Наташа не хуже, а даже лучше! С внешними данными певице, конечно, повезло, но любую фигуру нужно поддерживать с помощью питания и тренировок, чем Глюкоза занимается уже много лет.