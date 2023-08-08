Что будет с ценами в России после падения рубля: дан точный прогноз

К концу 2023-го, по оценкам аналитиков Центра развития ВШЭ, инфляция разгонится примерно до 6%. Фото: Влад Комяков

Рубль упал - цены вырастут: чтобы это понимать, не нужно быть великим экономистом. Но как сильно они вырастут? Тут уже с ходу не ответишь. Одни товары - чисто импортные, другие делаются на иностранном оборудовании, третьи - полностью отечественные, но их производителям и продавцам тоже хочется кушать, а цены растут… В общем, сложный вопрос.

Ответ на него искали эксперты Центра развития Высшей школы экономики. Проанализировав состояние дел в экономике, они пришли к выводу: падение рубля, которое уже составило около 30% с начала года, добавит к годовой инфляции от 1,5% до 3%. И если в последние месяцы рост цен держался на уровне 3-4 процентов годовых, то к концу 2023-го, по оценкам аналитиков Центра развития ВШЭ, инфляция разгонится примерно до 6%.

Почему же рост цен ускоряется только к концу года, если рубль падает уже несколько месяцев? Как объясняют эксперты, все дело в товарных запасах. На российских складах сейчас полно техники, продуктов, одежды и прочего импорта, закупленного еще при сильном рубле. Распродается все это постепенно, потому цены растут медленно.

Но верно. Не так давно Центробанк из-за падения рубля тоже увеличил свой прогноз по инфляции. Теперь в ЦБ полагают, что к концу года цены в стране вырастут на 5-6,5%.

- Если честно, верится с трудом. Мои ожидания (если только курс рубля не пойдет стремительно укрепляться) - скорее около 7%, - делится прогнозом профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. - Но вот только мы же все понимаем: инфляция у каждого своя. Это и стремительно выросшие цены на внутренний туризм. И невероятно дорогие поездки за границу. И ряд продуктов питания. И подорожавшие почти на 25–30% запчасти для автомобиля. И сами, кстати говоря, эти автомобили. Да и многое другое.

А вот в следующем году Центробанк ожидает замедления инфляции до 4% годовых. И в это почему-то тоже верится с трудом...