Двойственность, война и революция: режиссер Кончаловский снял самый масштабный сериал в своей жизни

Фото: Анастасия ЛЯШЕНКО

В прошлом году KP.RU писал о съемках исторического проекта «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского. Тогда, конечно, никаких легальных фото главных героев в образах раздобыть было невозможно. И только теперь, когда канал «Россия» официально заявил об окончании работы над проектом, можно посмотреть на кадры. Режиссер называет этот проект «самым объемным» за всю карьеру.

Фото: Анастасия ЛЯШЕНКО

Масштабная эпопея охватит практически четверть века русской истории — с 1905 по 1924 годы — первую русскую революцию, Первую мировую, баталии в Госдуме, Октябрьскую революцию и Гражданскую войну. Все это Кончаловский уместил в 16 серий.

Съемки длились почти год!

— Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея, — подчеркивает режиссер. — В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории — документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Леньки Бешеного. Я постараюсь понять каждый характер в его амбивалентности. И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками.

Дотошный художник Кончаловский стремился к экстремальному правдоподобию в каждом кадре. Постановщики воссоздали множество исторических интерьеров и экстерьеров, перед художниками по гриму стояла задача обеспечить полное портретное сходство актеров с деятелями начала ХХ века, а кадры картины были стилистически приближены к фотографиям и кинохронике той поры.

Главные роли достались известным актерам: Владимира Ленина сыграл Евгений Ткачук, Инессу Арманд — конечно, Юлия Высоцкая, муза режиссера.

— Если удастся передать этот запах эпохи — бородатые мужики на улицах, немое кино, другая энергетика, иррациональность в каждом кадре — зритель будет кожей чувствовать то давно отлетевшее время, — уверен Кончаловский.

Кроме Ткачука и Высоцкой в проекте заняты Юра Борисов, Никита Ефремов, Александр Мизев и другие.

Проект планируется к выходу на канале «Россия 1» и платформе START в 2024 году.