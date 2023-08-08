Стартовали съемки продолжения фильма «Пальма», сделанного по мотивам публикации «Комсомольской правды» 1976 года

Фото: "МАРС МЕДИА"

Душераздирающая заметка Юрия Роста про преданную овчарку, что ждала хозяина в аэропорту «Внуково» два года, потрясла не только весь СССР в свое время, но и российского зрителя — ведь по мотивам этого короткого, но важного текста был снят фильм «Пальма». Александр Домогаров-младший вложил всю душу в проект, «КП» выступала информационным партнером фильма, и в прокате картина нашла теплый отклик от аудитории (более 340 миллионов рублей в первый после пандемии год).

Фото: "МАРС МЕДИА"

кадр из фильма

Разумеется, напрашивался вопрос о продолжении. И оно предсказуемо случилось. 8 августа стало известно, что вторую часть «Пальмы» («Марс Медиа», «Россия 1») начали снимать. Сюжет будет не менее трогательным.

Фото: "МАРС МЕДИА"

Как и в первой части фильма, сценарий подсказала сама жизнь — он основан на истории другого летчика: Андрея Иванова, который укротил и одомашнил медвежонка Мансура. Их историю можно наблюдать в интернете: пара купается в реке, обнимается, играет и проч.

Так будет и во второй части «Пальмы»: согласно сюжету, летчик Вячеслав Лазарев (Виктор Добронравов), закончив работу в большой авиации, возвращается в глубинку, где вдруг встречает маленького медвежонка. Сын летчика дает ему имя Мансур. Позже выясняется, что за трогательным косолапым другом охотятся браконьеры, поэтому семья Лазарева по сути спасает нового товарища.

Фото: "МАРС МЕДИА"

К проекту присоединился Сергей Гилев, Таисья Калинина, а еще в нем продолжают сниматься Игорь Хрипунов, Евгения Дмитриева, Иван Агапов и другие.

Фото: "МАРС МЕДИА"

Фильм «Пальма-2» выйдет на большие экраны 24 октября 2024 года.