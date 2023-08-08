Поклонимся за тот великий бой

Памятник Талгату Бегельдинову в Астане. Фото https://astana.gov.kz

Среди них дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов, родившийся в Акмолинской области 5 августа 1922 года, и Герой Советского Союза Александр Карушин, который родился 7 августа 1923 года в Петропавловске.

«Первый бой штурмовика с истребителем с отрадным исходом»

Талгат Бегельдинов ещё в школьные годы посещал аэроклуб, мечтал о профессии военного лётчика. В 1940 году он поступил в Саратовскую военную авиационную школу, позже перевёлся в авиационное училище в Оренбурге.

Боевой путьТалгата Бегельдинова начался в январе 1943 года в составе 800-го штурмового авиационного полка. В первом же вылете Бегельдинов уничтожил бензиновое хранилище и склад боеприпасов противника. А его первый воздушный бой увенчался победой над немецким асом, за плечами у которого было 108 сбитых советских самолётов. Как отмечал командир подразделения, в котором служил молодой казахский лётчик, полковник Николай Каманин, это был первый в истории дивизии бой штурмовика с истребителем «с отрадным исходом». Армейская газета опубликовала фотографию Бегельдинова с подписью «Штурмовик может драться с истребителем и даже сбивать».

В мае 1943 года в боях за Харьков наши лётчики вступили в сражение с 19 мессершмиттами, сопровождавшими бомбардировщики. Противник обрушил шквальный огонь на Ил-2, за штурвалом которого сидел Бегельдинов, лётчик сумел выброситься из пламенеющей машины и приземлился в тылу противника. Несмотря на ранение, отважному пилоту удалось пересечь линию фронта. Талгат Бегельдинов был направлен на лечение в тыловой госпиталь, однако пренебрёг приказом и буквально сбежал в родной полк.

Талгат Бегельдинов и мемориальная доска в Алматы. Коллаж: kp.ru / tengrinews.kz

За два фронтовых года Бегельдинов дорос до командира эскадрильи. Осенью 1944 года за мужество, проявленное при освобождении городов Знаменка и Кировоград, за сбитые вражеские самолёты и профессиональное воздушное прикрытие вышедших на границу наземных войск старшему лейтенанту Бегельдинову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Впереди его ждала битва за Берлин, в ходе которой авиационное подразделение Бегельдинова потопило 8 немецких барж с танками и 2 буксира. За успешное руководство эскадрильей и храбрость при штурмах вражеских войск в Кракове, Оппельне, Катовице, Бреслау и Берлине гвардии капитан Бегельдинов был вторично удостоен Золотой Звезды.

За годы войны лётчик совершил 305 боевых вылетов, сбил 7 вражеских самолётов в воздухе, ещё несколько уничтожил на земле, атакуя аэродромы противника. 24 июня 1945 года Талгат Бегельдинов принял участие в Параде Победы.

После войны уроженец Казахстана дослужился до генерал-майора авиации. Уйдя в отставку, закончил Московский инженерно-строительный институт, работал в Госстрое Казахстана, был депутатом Верховного Совета СССР в 1989-91 годах. Скончался в Алма-Ате в 2014 году. Его имя носит улица в Астане, Институт сил воздушной обороны Казахстана в Актобе и республиканская военная школа-интернат в Караганде. В Астане установлен величественный памятник герою. В Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны стоит бронзовый бюст Талгата Бегельдинова, здесь же хранятся его документы и фотографии.

«Проявляет мужество, отвагу и героизм»

Герой Советского Союза Александр Карушин родился 7 августа 1923 года в Петропавловске. В 1941 году он окончил Троицкую авиационную школу и, как Талгат Бегельдинов, сел за штурвал самолёта-штурмовика Ил-2. В июле 1943 года при возвращении с боевого задания его самолёт был обстрелян, погиб стрелок-радист, сам лётчик получил тяжёлую рану. Однако он ухитрился посадить самолёт на аэродром.

Александр Карушин и мемориальная доска в Москве. Коллаж: aif.ru / oficery.ru

23 августа 1943 года при выполнении боевого задания по уничтожению переправы через реку Ворскла на Украине самолёт был опять серьёзно повреждён, лётчик – ранен. Однако ведомая Карушиным группа штурмовиков успешно справилась с боевым заданием.

В документе о присвоении Александру Карушину звания Герой Советского Союза говорится: «Товарищ Карушин выполняет честно свой долг перед Родиной и советским народом. На протяжении всего времени пребывания на фронтах Великой Отечественной войны проявляет мужество, отвагу и героизм в боях с немецко-фашистскими оккупантами. Он неоднократно приводил свой грозный самолёт, изрешечённый вражескими снарядами, перебитый пулями, с отбитым хвостовым оперением на свой аэродром и благополучно производил посадку».

Память об Александре Карушине увековечена в Северо-Казахстанском историко-краеведческом музее в Петропавловске. Фото: warheroes.ru

«Наши соотечественники проявили исключительную отвагу»

Вклад Казахстана в Победу был огромен. За годы Великой Отечественной войны из республики ушло на фронт 1 млн 196 тыс. жителей, это около 70% мужского населения республики. 601 тыс. 939 человек или 12% казахстанцев отдали жизни за Родину. В республике было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 бригад, 50 полков. За подвиги на полях II Мировой войны золотую звезду Героя Советского Союза получили более 500 уроженцев Казахстана, 7 из которых стали дважды Героями. Ещё 200 жителей Казахской ССР были удостоены звания полного кавалера Ордена Славы.

Поздравляя в нынешнем году казахстанцев с Днём Победы, президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот праздник занимает особое место в истории, олицетворяя непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу.

«В суровые годы войны наши соотечественники проявили исключительную отвагу и стойкость. Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего», – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также отметил неоценимый вклад в Победу тружеников тыла, которые в дни тяжёлых испытаний своей трудовой доблестью продемонстрировали сплочённость и солидарность.