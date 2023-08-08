Гела Месхи и Егор Бероев сыграют в шпионской драме о противостоянии гестапо, советской разведки по урановой программе

Фото: пресс-служба ИРИ

Не стоит путать разведчика Дмитрия Полякова и писателя Дмитрия Полякова-Катина, лауреата Бунинской премии — это разные люди. Первый сдал родину и был расстрелян, второй написал шпионский детектив «Берлинская жара» о роли советской разведки и науки в создании ядерного щита страны, по мотивам которого в Петербурге прямо сейчас и проходят съемки остросюжетного сериала.

Фото: пресс-служба ИРИ

Проект вмещает восемь серий. Он расскажет о борьбе служб разведки разных стран за информацию об урановой программе нацистской Германии, а также о работе советских физиков в переломный момент Великой Отечественной войны. Берлин сороковых как раз и «найдут» на неиспорченных хайтеком улицах северной столицы, пока в сети аудитория завороженно смотрит другую ядерную драму: «Оппенгеймер».

Фото: пресс-служба ИРИ

— История создания атомной бомбы до сих пор окружена ореолом секретности, — напоминает продюсер Дмитрий Пристансков. — «Берлинская жара» открывает неизвестные страницы в истории создания «ядерного щита» Советского Союза. Проект не только рассказывает о работе наших ученых и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьезные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви. Наш проект – это, в определенной степени, спин-офф культового сериала «17 мгновений весны», и все события в нем как будто происходят в то же время и в том же месте, и кажется, что наши герои могут встретиться на улочках Берлина со Штирлицем, пастором Шлагом или другими героями всенародно любимого сериала. По духу мы создадим современное, зрелищное и захватывающее кино.

Фото: пресс-служба ИРИ

Согласно сюжету, наша разведка летом 1943 года узнает о прорыве немецких физиков в работе над созданием атомной бомбы. Новое оружие может изменить не только ход войны, но и баланс сил во всем мире. Задание получить секретную информацию получает советский агент, действующий под прикрытием, Франс Хартман (Гела Месхи). Начинается сложная многоходовая операция. Хартман вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов), в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро).

Фото: пресс-служба ИРИ

Параллельно в Москве под руководством талантливого физика Игоря Курчатова (Егор Бероев) активизируется работа по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и нейтрализовать ядерный шантаж союзников, предстоит сделать невозможное — в кратчайшие сроки от фундаментальных исследований «шагнуть в практику».

Ставит проект Евгений Лаврентьев. Премьера «Берлинской жары» ожидается в 2024 году на онлайн-платформах.