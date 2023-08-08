Найдена формула счастливой дружбы

Китайские ученые вычислили, какое оптимальное число побратимов и кунаков должно быть у человека Фото: Shutterstock

Сколько друзей должно быть у приличного человека? Ответ на этот вопрос не так прост, как мораль известной пословицы “Не имей сто рублей, а имей сто друзей”. Потому что даже у самого дружелюбного гражданина существуют два серьезных ограничения: во-первых, временные ресурсы. Наличие “100 друзей” означает, что связи с ними будут поверхностными (как со многими френдами в соцсетях), либо вам придется забросить работу, личную жизнь и налаживать дружеские связи (шашлыки, гараж, “на футбол с ребятами”) в режиме 24/7. А во-вторых, такое количество социальных связей просто не в состоянии обработать наш мозг (см “Что такое число Данбара?”).

Китайские ученые из Университета Фудань (Шанхай) решили вычислить оптимальное количество кунаков и побратимов. Для этого психологи внимательно проанализировали базу данных уникального американского исследования, которое называется ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development). Оно было начато в 2018 году, его цель отслеживать развитие мозга нескольких тысяч детей по мере их взросления. Почему дети, а не взрослые? Потому что подростковый возраст это то время, когда друзья для детей становятся важнее, чем родители. Мнение закадычных товарищей становится приоритетом по отношению к азбучным истинам, которые транслируют мама и папа (застели кровать, вымой за собой посуду, уважай старших и т.д.) Наконец, именно в детстве мы часто обзаводимся друзьями, которые будут сопровождать нас всю оставшуюся жизнь.

Исследование строилось следующим образом: изучалась группа 7 512 ребятишек в возрасте 9–11 лет. Затем та же группа была обследована два года спустя в раннем подростковом возрасте. Психологи сопоставляли количество друзей и динамику за два года различных граней интеллекта: рабочая память, словарный запас, скорость чтения, способность быстро различать изображения и т.д.

Выяснилось, что самыми толковыми оказались ребята, которые в анкете насчитали у себя по пять близких друзей. Ни больше, ни меньше. При этом ученые утверждают, что дружба оставляет в прямом смысле глубокий след не только в судьбе, но и в головном мозге. Обладателей идеального числа друзей можно было определить по размеру некоторых участков коры головного мозга, которые активно участвуют в общении. Например, нейроны верхней височной борозды реагируют и распознают такие стимулы, как выражение лица и движение головы. Это умение интерпретировать мимику собеседника очень важно для налаживания отношений.

- Наши результаты бросают вызов идее о том, что чем больше друзей - тем лучше, - считает ведущий автор исследования Чун Шен, профессор лаборатории вычислительной неврологии и интеллекта Университета Фудань. - Вероятно, существует компромисс между количеством и качеством дружбы. Если у ребенка мало друзей - у него более выражены симптомы СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и низкий кристаллизовавшийся интеллект (способность использовать накопленные знания, например, словарный запас). Но, когда у него много друзей, мы видим ту же картину. Потому что эти связи становятся поверхностными и не глубокими. И дети тратят на поддержание социальных связей время, которое отрывают от учебы и саморазвития.

Если вы после прочитанного собираетесь первым делом почистить свой френдлист в соцсетях - не стоит этого делать. Китайские товарищи не открыли ничего нового. Мы и раньше знали, что настоящих друзей много не бывает. Если у вас есть два-три человека, с которыми можно пройти всю жизнь плечом к плечу, значит вам уже повезло.

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Что такое число Данбара?

В 90-е годы прошлого века британский антрополог Робин Данбар, изучая приматов, обратил внимание на связь между размером неокортекса (это новые области коры головного мозга) и размером стаи обезьян. Изучив 38 видов приматов Данбар вывел математическую зависимость между развитием мозга (в частности лобной доли) и численностью четвероногого коллектива. Исходя из этих вычислений оптимальный размер человеческой стаи составлял 148 соплеменников. Если число социальных связей у человека выше, то мощностей мозга уже физиологически не будет хватать для обработки такого объема информации. Для удобства 148 округлили до 150 и назвали “числом Данбара”. Теория британца нашла убедительное подтверждение на практике: например, оказалось, что размеры поселений первых охотников-собирателей соответствовали числу Данбара. По этому же принципу комплектовалась численность воинских подразделений в армиях различных народов мира. Потом выяснилось, что число Данбара на самом деле представляет собой серию чисел, которое подчиняется “правилу трех”. 150 - это максимальное число контактов, которые может держать в голове среднестатистический человек (знать людей в лицо и по именам). Делим 150 на 3 и получаем 50 - следующий круг людей, которых не просто знаем, но при случае можем пригласить на свадьбу, юбилей или какое-то другое крупное семейное торжество. Уровнем ниже - 15 друзей, которым вы можете обратиться за помощью в трудный момент. И наконец, самый близкий круг, это 5 друзей (иногда это члены семьи), им вы доверяете абсолютно, они являются ядром вашей группы поддержки.