Как хаски помогают детям с особенностями здоровья найти свою дорогу

Специально обученные собаки помогают воспитанникам социального дома «Нагатино-Садовники» Фото: Иван МАКЕЕВ

Какой же поход обходится без привала? Возле импровизированного костра появляются ароматный чай и сушки. А тишину летнего леса нарушают звуки укулеле, маленькой походной гитары.

Хаски, хоть и специально обучены, но все равно в меру веселые Фото: Иван МАКЕЕВ

Льется неспешная туристическая песня, которой вторят, подвывая, хаски. Они главные помощники этой туристической группы. Ведь именно специально обученные собаки помогают воспитанникам социального дома «Нагатино-Садовники» освоить азы активного туризма.

хаски помогают детям с особенностями здоровья найти свою дорогу Фото: Иван МАКЕЕВ

Маршрут хоть и не длинный, около двух километров, но для ребят с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) — настоящий большой поход. Которому, как и полагается, предшествует серьезная подготовка.

На остановках участники меняются так, чтобы каждый мог вести хаски Фото: Иван МАКЕЕВ

Инструкторы проекта «Хаски-терапия: идем в поход!» фонда «Клуб «Приключение» в лагере объясняют, как правильно укладывать рюкзаки, как организовать привал и конечно — как обращаться с собаками.

Какой же поход обходится без привала? Фото: Иван МАКЕЕВ

Хаски, хоть и специально обучены, но все равно в меру веселые. И на тропе норовят то куст понюхать, то припустить рысцой. По очереди ребята ведут лохматых помощников. Специальный пояс крепится гибким поводком к шлейке на собаке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отряд изначально разбит на несколько групп. На остановках участники меняются так, чтобы каждый мог вести хаски. Над тропой проносится: «Хай!» Команда означает - вперед. Саша и Света в разных командах. Одновременно ведут каждый свою собаку. Переглядываются, не теряя друг друга из вида.

Фото: Иван МАКЕЕВ

А на привале, там где чай и песни, Саша очень трогательно и нежно обнимает Свету и подсовывает еще одну баранку. Они вместе уже три года. В лагерь к хаски уже давно ездят вместе и очень любят этих собак. Но отдых закончен и пора двигаться в обратный путь.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сытые и довольные хаски, о, они получили свою порцию вкусняшек на привале из рук ребят, весело впрягаются в шлейки и ведут группы назад, к большому лагерному костру. Туда где закончится это приключение. Но непременно будет новое.