Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани запустят до конца года

Фото: wikimedia.org/Avtodor.ru

На трассе М-12 «Восток» завершена надвижка (это когда пролеты моста «надвигаются» между его опорами) переправы через Волгу.

- Это самое крупное искусственное сооружение в Татарстане и на всей автодороге М-12 «Восток», протяженностью порядка 3,4 км, - отрекомендовал новый мост вице-премьер Марат Хуснуллин.

На новом мосту будут четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Строительство завершили на месяц раньше срока. По этому случаю в Татарстане прошла торжественная церемония. В формате видеоконференцсвязи в ней приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

- Новый мост даст развитие инфраструктуре всего правого берега Волги возле Казани, а также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку. Сегодняшнее мероприятие является отличным подарком стране в преддверии Дня строителя, - сказал Марат Хуснуллин.

Автомобильная дорога М-12 «Восток» общей протяженностью 810 км - это часть транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. По словам Хуснуллина, полноценное движение по трассе от Москвы до Казани запустят до конца года. А проезд от Москвы до Арзамаса будет открыт уже в сентябре.

Министр транспорта Виталий Савельев отметил, что по всей стране сейчас идет активное строительство мостов. Так, в Благовещенске в этом году будет сдан в эксплуатацию мост через реку Зею протяженностью 1,9 км. В Тверской области ведется строительство двух мостов через Волгу: на федеральной трассе М-11 «Нева» на обходе Твери, а также Западный мост в самой Твери. В составе маршрута Казань – Екатеринбург на обходе Набережных Челнов строится мост через реку Каму протяженностью 1,3 км.

- Стало доброй традицией открывать новые мосты или «замыкать» пролетные строения, соединяя берега, с опережением сроков, - сказал Савельев.