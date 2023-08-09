Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На Донецком направлении отбито 18 атак, а на Купянском - 9

Западная группировка войск на Купянском направлении отразила 9 атак и контратак противника, нанеся ему такой урон: до 110 боевиков, три автомобиля, две гаубицы Д-20. Южная группировка войск на Донецком направлении отбила 18 атак и вывела из строя более двух рот, танк, четыре БМП, шесть пикапов и три гаубицы Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нивелировала до 125 националистов, восемь бронемашин и две гаубицы Д-30. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожила до роты, две бронемашины, два пикапа, два автомобиля, РСЗО «Град» и гаубицу Д-20. На Запорожском направлении противник потерял до 110 бойцов, танк, пять бронемашин, три автомобиля, самоходку большой мощности «Пион», орудие «Мста-Б», американскую артсистему М777, британскую гаубицу FH-70 и польскую САУ Krab. На Херсонском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и три гаубицы Д-20. Силы ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и 17 украинских БПЛА. Три недели лета - и гусарам пора на зимнее квартиры.

Британцы шокированы эффективностью «Ланцетов» на Украине

Издание The Telegraph констатирует, что российский беспилотник «Ланцет» стал одной из главных угроз для ВСУ. Со ссылкой на украинского военного с позывным Манул британцы пишут: «Этих беспилотников очень много, они доставляют много бед нашим войскам, у нас нет такого оружия». Британское издание также приводит комментарий советника министра обороны Украины Юрия Саки, который утверждает, что Россия резко наростила производство «Ланцетов», которые представляют опасность и для бронетехники, и для пехоты ВСУ. The Telegraph также отмечает, что больше всего неудобств этот беспилотный аппарат доставляет украинским артиллеристам. Прилет «Ланцета» для них, как удар серпом ниже пояса.

Немцы увидели, как в самостийной превращают дороги во взлетные полосы

Издание Bild информирует, что ВСУ за весну и лето переоборудовали часть автодорог в стране во взлетно-посадочные полосы. И активно восстанавливают аэродромы времен СССР. Публикация почти совпала по времени с визитом шестого президент Украины на секретную авиабазу, откуда украинские ВВС запускали ранее британские ракеты Storm Shadow, а теперь вот и францзские Scalp. Для запусков, по данным немцев, украинцы используют около 10 модернизированных тактических бомбардировщиков Су-24. Bild сообщает, что российские войска пытаются уничтожить эти авиабазы, и чуть ли не каждые 24 часа ВВС Украины перемещают самолеты с ракетами с базы на базу. В том числе и для этого ряд автодорог превратили во взлетно-посадочные полосы. Вот только число взлетов у асов числу посадок равняться будет не всегда.

Украинские офицеры хвалят свои ПВО и ругают Запад за малые поставки ракет к ним

В интервью изданию Times высокопоставленный офицер украинской армии заявил, что в Киеве осенью начнется катастрофа из-за иссякающих запасов ракет для западных ПВО. Полковник ВСУ сообщил журналистам с Туманного Альбиона: «Как вы можете планировать военные действия, если годовое производство боеприпасов к системам Patriot у вас составляет 100-150 штук?! Мы их истратили за месяц. Если будем ждать до осени, то русские уничтожат всю энергоинфраструктуру. Эта зима станет еще тяжелее, чем предыдущая». Сами украинские военные полагают, что сейчас в Киеве и вокруг него расположено «мощнейшее ПВО в мире», но его эффективность из-за недостаточного запаса ракет не настолько высока, как могла бы быть. А Запад не наращивает выпуск ракет. Полковник ВСУ напомнил, что в декабре 2022-го украинская столица была на грани массовой эвакуации. И месяца через три ситуация может повториться. Так вас же еще Джон Сноу предупреждал: Зима близко!

Зеленский снова не может сдержать свое слово

Александр Богомаз, брянский губернатор, сообщил, что ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Он написал в тг-канале: «Пострадавших нет. Поврежден жилой дом. Экстренные службы работают на месте». Ранее над Карачаевским районом сбили два украинских БПЛА самолетного типа. В это же время украинский дрон в Курской области атаковал территорию монастыря - он рухнул возле храма Никольского Белогорского монастыря в селе Горналь Суджанского района. Пострадал один местный житель. Что там говорил шестой глава незалежной про то, что ВСУ не атакуют российские территории?

Литовский президент мечтает перекачивать украинское зерно через Клайпеду

Ингрида Шимоните, литовский премьер, заявила, что ее маленькая, но гордая страна просит посредничества ЕС в переговорах с Варшавой по вопросу транзита украинского зерна через порт Клайпеды. Шимоните утверждает, что Вильнюсу трудно договориться с Польшей на двустороннем уровне, потому литовцы направили предложения Еврокомиссии, отвечающей за «открытие и поддержание коридоров солидарности». Ну а польские фермеры сраведливо опасаются, что оказавшееся в стране в результате железнодорожного транзита в литовские порты дешевое украинское зерно ударит по их экономическим интересам. И идти навстречу прибалтийским инициативщикам не спешат. Спешка вообще хороша лишь при ловле блох.

Европейцы хотят запастись на зиму газом из украинских хранилищ

Агенство Reuters сообщает, что трейдеры Старого Света стали использовать мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) в незалежной. Ссылаясь на представителей компаний, агенство сообщает: «Покупатели газа стремятся закупить его максимальный объем по более низкой цене, чтобы этой зимой продать топливо подороже. При том трейдеры готовы идти на риски, связанные со спецоперацией». В чешской EPH group сообщили, что решение использовать украинские ПХГ обусловлено «верой в их надежность». В словацкой госкомпании SPP пояснили, что рассматривают возможность использования украинских хранилищ на фоне заполненности собственных хранилищ на 90%. Они что-то знают про завершение спецоперации? Или, наоборот, пребывают в счастливом неведении, что конец режим трагикомика близок?