Юлия Борисова - одна из самых загадочных актрис Вахтанговского театра, переигравшая на его сцене самые знаменитые роли Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Для миллионов зрителей Юлия Борисова – это принцесса Турандот на сцене. И Настасья Филипповна – в кино. Эпоха. Вспоминаем самые важные детали биографии Юлии Борисовой, народной артистки СССР и звезды театра Вахтангова.

Биография Юлии Борисовой

Юлия Борисова - одна из самых загадочных актрис Вахтанговского театра, переигравшая на его сцене самые знаменитые роли. Она и эталонная принцесса Турандот, и первая исполнительница роли Гелены в «Варшавской мелодии», и чувственная Клеопатра из шекспировской драмы "Антоний и Клеопатра", Валька-дешевка из «Иркутской истории». Для широкого зрителя, конечно, Настасья Филипповна из «Идиота». Режиссер Иван Пырьев безальтернативно утвердил ее на эту роль.

Её знали и любили не только на родине, но и за границей Борисова знала невероятный успех. В Белграде зрители подняли на руки и понесли ее автомобиль, когда она приезжала на гастроли. При этом она была очень закрытым человеком. Едва ли удастся найти с ней интервью. По её же признанию, ни один журналист, ни один фотограф не зашел к ней в гримерную. Ни один не был у нее дома. Она чётка определила границу между сценой и жизнью.

Перед приглашением в Вахтанговский театр ей, выпускнице-отличнице Щукинского театрального училища, пухленькой девушке с круглыми щечками, было предложено похудеть на 10 килограммов.

Она похудела - стала курить мужские папиросы «Беломор». Голова кружилась до обморока. Когда нужный вес был достигнут, курить бросила. И на всю жизнь осталась изысканно хрупкой. «Уборка квартиры - вот моя гимнастика, - говорила она коллегам уже будучи примой Вахтанговского театра. - Я люблю, чтобы дома было красиво и чисто».

Первый жених Юлии Борисовой, любивший её всю жизнь, режиссёр Евгений Симонов написал ей: «Не ты ли для сцены была рождена и так вдохновенно царила одна?..»

В театр она всегда приезжала «для дела». Ради досужих разговоров и интриг не задерживалась никогда. Коллеги не только восхищаются её талантом. Её уважали. «Человек великого таланта, ума, чести и совести» - так написали о ней в некрологе вахтанговцы.

Обычно у артистов, которые всю жизнь служат в одном театре, в биографии всегда имеются истории, романы, интрижки. У Юлии Борисовой - семья и единственная на всю жизнь любовь, которая началась очень буднично. Об этом Юлия Константиновна рассказала в театроведу Вере Максимовой. А та – в книге «Люблю. Юля».

Однажды «бедная студентка» Юлия Борисова шла по переулку напротив Театра имени Вахтангова к мастерице поднимать спустившиеся на чулке петли. В послевоенные годы петли на чулках поднимали все (чтобы купить новые чулки, денег не хватало). Юлия Борисова шла по переулку, а навстречу ей шел человек - в шляпе и длинном, перепоясанном в талии плаще. Она обернулась, и он обернулся тоже. Несколько дней спустя, выходя из училища, она увидела этого же человека в плаще и шляпе… Она спросила: «Кто это?» Ей ответили: «Исай Спектор. Директор фронтового Вахтанговского филиала».

Новый год в Театре имени Вахтангова. Она пришла с Женей (Евгением Рубеновичем Симоновым, на тот период почти официальным ее женихом и сыном главного режиссера театра, а в будущем и худруком Театра им. Вахтангова. - Ред.). Пришел Исай Исаакович. Симонов ничего не подозревал. Что было дальше, вот как вспоминала об этом Юлия Борисова:

«Старалась одеться… Тогда было модно - юбки колоколом из тафты или муара, короткие, до колен…

Пошла, а навстречу - Исай… Взял за руку: «Мы сейчас отсюда уйдем… Ты еще немного посидишь или мы прямо сейчас уйдем?». Она ответила не раздумывая, без улыбки, строго, почти сурово: «Сейчас». И не оглянувшись, не сказав ни слова Симонову, пошла за Спектором».

Наутро, Симонов-младший потребовав объяснений. Она сказала ему: «Вокруг тебя было столько женской любви, что не очень-то и верилось в твою любовь ко мне».

Вскоре она расписалась с Исаем Спектором. В театре говорили: «Идиотка, зачем ты Женьку отшила?.. Жила бы сейчас в роскошной симоновской квартире на Левшинском, с мебелью из карельской березы… А теперь вот мучайся в коммуналке!» Но она не мучилась…»

Когда же наконец им дали первую квартиру в доме на Дорогомиловской улице, Исай целовал в ней стены.

В те годы многие ухаживали за Юлией Борисовой. То режиссер Иван Пырьев, то драматург Алексей Арбузов, то маршал Рокоссовский, то главный маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров, знаменитые врачи, профессора. И в театре всегда было достаточно красавцев-воздыхателей... Но в сердце и в жизни красавицы Турандот был только один мужчина – её муж.

В этом году во Владикавказе торжественно открыли Дом Евгения Вахтангова, отца-основателя легендарного московского театра. Вахтанговцы отреставрировал двухэтажный особняк на собственные средства, чтобы открыть в нём музей. Родилась эта идея в голове у Юлии Борисовой 40 лет назад. Тогда по генеральному плану этот дом и весь квартал подлежали сносу. Театр Вахтангова был на гастролях во Владикавказе и Юлия Борисова после спектакля «Принцесса Турандот» прямо со сцены обратилась к зрителям, среди которых были и руководители города, с просьбой не сносить дом Вахтангова. Её слова были услышаны. Дом уцелел.

Перейдя 90-летний рубеж, Юлия Константиновна продолжала играть спектакли. В последний годы в её репертуаре было три названия: «Пристань», «Евгений Онегин», «Возьмите зонт, мадам Готье!». Последний раз она вышла на сцену в июне 2019 в спектакле «Евгений Онегин». После этого она не приходила в театр. Но там её не забывали ни дня.

Год назад умер её единственный сын– Александр Исаевич Борисов. Эта потеря отняла последние силы. Но остались две прекрасные внучки Мария и Дарья. И пятеро правнуков. По просьбе актрисы прощание с ней состоится в кругу семьи.