Анекдоты: Иногда кажется, что женщины с картин Рубенса вот-вот убегут обратно в бухгалтерию

Штирлиц варил раков. Раки покраснели.

- Наши! - обрадовался Штирлиц.

* * *

После посещения автосервиса блондинка говорит подружке:

- Хороший сервис! Я сначала беспокоилась, что меня разведут на деньги, а автомеханик сказал, что надо всего лишь заплатить за замену жидкости для поворотников.

* * *

Объявление:

«Утерян кошелек с зарплатой! Убедительная просьба к нашедшему - не ржать!»

* * *

Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже через пару месяцев почти слазит, а надпись на той же дороге, сделанная каким-то козлом, о том, что он любит свою корову, второй год держится?

* * *

Стоматолог:

- Какую пасту любите?

Я:

- Карбонару.

* * *

Все народные сказки: про ходячие избушки, про водяного и лешего, про говорящих лягушек - в действительности написаны грибниками.

* * *

Самые ответственные бабушки садятся на лавочку перед борделем, чтобы уж точно не ошибиться.

* * *

Видеонаблюдение во дворе дома - это отличный способ узнать цвет куртки чувака, угнавшего твою машину.

* * *

Разработан самый грозный предупреждающий дорожный знак - «Внимание! Инспектор взял ипотеку!».

* * *

- Абpам, говоpят, ты женился. Удачно?

- Hет, окна во двоp...

* * *

Восточная мудрость.

Прекрати винить себя или других. Овладей искусством фэн-шуй и начни винить во всем мебель.

* * *

Женщины могут научиться всему: зарабатывать деньги, водить машину, растить детей, сажать деревья...

Для этого нужно лишь одно - неудачно выйти замуж.

* * *

На встрече одноклассников.

- А ты за эти годы сильно изменился.

- ИзмениЛАСЬ...

- О, даже так?!

* * *

Неожиданно закончилась встреча дантиста и акулы в открытом море. Пройдоха, не моргнув глазом, развел дурочку на установку брекетов.

* * *

Утром хорошо просыпается только сахарный песок мимо чашки.

* * *

А знаете ли вы, что футболисты сборной России после каждой игры оставались на поле и показывали зрителям голы, не вошедшие в матч.

* * *

- Не стреляй! У меня жена и дети!

- Они меня и прислали.

* * *

Постоянной неудачей завершались попытки провести инвентаризацию овец на ферме.

Пересчитав скот примерно до половины стада, комиссия каждый раз засыпала.