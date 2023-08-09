Анекдоты: Иногда кажется, что женщины с картин Рубенса вот-вот убегут обратно в бухгалтерию

Штирлиц варил раков. Раки покраснели.
- Наши! - обрадовался Штирлиц.
* * *
После посещения автосервиса блондинка говорит подружке:
- Хороший сервис! Я сначала беспокоилась, что меня разведут на деньги, а автомеханик сказал, что надо всего лишь заплатить за замену жидкости для поворотников.
* * *
Объявление:
«Утерян кошелек с зарплатой! Убедительная просьба к нашедшему - не ржать!»
* * *
Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная профессионалами, уже через пару месяцев почти слазит, а надпись на той же дороге, сделанная каким-то козлом, о том, что он любит свою корову, второй год держится?
* * *
Стоматолог:
- Какую пасту любите?
Я:
- Карбонару.
* * *
Все народные сказки: про ходячие избушки, про водяного и лешего, про говорящих лягушек - в действительности написаны грибниками.
* * *
Самые ответственные бабушки садятся на лавочку перед борделем, чтобы уж точно не ошибиться.
* * *
Видеонаблюдение во дворе дома - это отличный способ узнать цвет куртки чувака, угнавшего твою машину.
* * *
Разработан самый грозный предупреждающий дорожный знак - «Внимание! Инспектор взял ипотеку!».
* * *
- Абpам, говоpят, ты женился. Удачно?
- Hет, окна во двоp...
* * *
Восточная мудрость.
Прекрати винить себя или других. Овладей искусством фэн-шуй и начни винить во всем мебель.
* * *
Женщины могут научиться всему: зарабатывать деньги, водить машину, растить детей, сажать деревья...
Для этого нужно лишь одно - неудачно выйти замуж.
* * *
На встрече одноклассников.
- А ты за эти годы сильно изменился.
- ИзмениЛАСЬ...
- О, даже так?!
* * *
Неожиданно закончилась встреча дантиста и акулы в открытом море. Пройдоха, не моргнув глазом, развел дурочку на установку брекетов.
* * *
Утром хорошо просыпается только сахарный песок мимо чашки.
* * *
А знаете ли вы, что футболисты сборной России после каждой игры оставались на поле и показывали зрителям голы, не вошедшие в матч.
* * *
- Не стреляй! У меня жена и дети!
- Они меня и прислали.
* * *
Постоянной неудачей завершались попытки провести инвентаризацию овец на ферме.
Пересчитав скот примерно до половины стада, комиссия каждый раз засыпала.