Лада Дэнс попала в тяжелое ДТП Фото: Евгения ГУСЕВА

5 августа певица и участница шоу «Маска» Лада Дэнс попала в тяжелое ДТП: «Мерседес», в котором артистка возвращалась с корпоративного выступления, столкнулся с несколькими машинами и угодил в кювет. Вокалистку срочно эвакуировали вертолетом МЧС в одну из больниц, где она теперь проходит восстановление и лечение. Вместе с ней пострадала и близкая подруга, хореограф Елена Романова — она повредила челюсть и рассекла лоб. "КП" удалось узнать последние новости о состоянии Лады Дэнс у ее директора, известного продюсера Сергея Пудовкина.

8 августа в сети появилась информация о том, что у артистки появились проблемы с речью. Якобы характер травм (внутримозговая гематома) наложил отпечаток и на способность коммуникации, что для певицы может быть фатальным событием.

- Со вчерашнего дня получить от Лады невозможно, - объяснил он. - Поэтому я не знаю, как можно установить, появились трудности с речью или нет. У меня такой информации точно нет. Это не соответствует действительности. Врачи прописали Ладе полный покой. Поэтому речи в настоящий момент нет никакой. Следовательно сделать вывод, что она плохая или хорошая — невозможно. В ближайшее время я получу комментарий от Лады, и она успокоит огромное количество людей, которые переживают за нее и поддерживают. С точки зрения медицины сделано все необходимое, чтобы оказать ей максимально результативную и качественную помощь.

Информацию о том, что никакого «Мерседеса» в деле не было, а артистка передвигалась на Volkswagen, продюсер так же не подтвердил.

- Что касается машины, это относится к группе разбора транспортного происшествия, - продолжил директор певицы. - Если они считают, что это был «Поло», «Опель» или велосипед — пусть считают. Что я могу поделать?