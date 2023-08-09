Военная спецоперация на Украине 9 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о ходе специальной военной операции России на Украине на 9 августа 2023 года.

Российские войска смогли отразить сразу несколько атак ВСУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

В северной части Донецка вспыхнули сразу несколько пожаров из-за обстрелов со стороны ВСУ. Сообщалось о нескольких горящих домах в Киевском районе города. Также во многих частях Донецка были слышны взрывы, а также звуки множественных разрывов, характерные для кассетных боеприпасов.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ на Краснолиманском направлении используют зажигательные боеприпасы. Таким образом противник пытается вынудить российские силы покинуть позиции.

На запорожском направлении были уничтожены три украинские ДРГ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 8 августа, ВСУ попытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра около села Казачьи Лагеря.

Минобороны РФ заявило о пяти сбитых снарядах HIMARS силами российских ПВО за сутки. Также над населенными пунктами в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями были сбиты 17 украинских беспилотников.

Также один беспилотник упал на территории территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Настоятель монастыря игумен Питирим сообщил о гибели одного паломника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" ударили по позициям ВСУ в районе поста таможни "Нехотеевка" со стороны Украины.