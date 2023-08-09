Сколько друзей нужно иметь человеку для счастья? Небанальные ответы известных людей

Вопрос дня: А у вас сколько настоящих друзей? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим Сурайкин, экс-кандидат в Президенты России:

- Я в этом плане богатый человек, у меня их десятки. 8 августа я отмечаю юбилей - и с утра идет поток поздравлений, зашкалило за 500 собщений. Но, конечно, настоящих друзей немного. Мой опыт показал, что, когда были кризисы и сильные обиды, ты видишь, кто тебя поддерживает по-серьезному. Случались большие проблемы, и рядом оставались немногие. Сегодня школьные друзья остались - их как раз не больше пяти человек. До сих пор дружим семьями. Жизнь жестко отфильтровывает людей. Как говорил классик, иногда стоит стать тонущим кораблем, чтобы сбежали все крысы.

Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ:

- Когда человек подводит жизненные итоги, он тогда понимает, сколько у него было друзей. Считаю, понятие дружбы шире, чем понятие любви. Почему пять человек, а не три или десять? У меня мои школьные друзья остались до сих пор, наш класс прошел испытание временем.

Татьяна Визбор, радиоведущая, бард:

- Знаю, у отца было больше 10 друзей. Он считал истинными друзьями тех, с кем стал близок в 50-е годы - в институте, в горах, в журналистском сообществе. Верность его друзей потрясала. Может, потому он дружбу ценил превыше всего. Друзей у меня не так много, как у отца, и они обоего пола. Есть друзья с 1-го класса, есть с институтских лет, есть благоприобретенные в последующие годы. Эти люди поддерживали меня всегда. Когда случалось и плохое, и хорошее, они были рядом.

Виктор Похмелкин, экс-депутат Госдумы, глава Движения автомобилистов России:

- Думаю, с детства и по сию пору друзей, проверенных временем, у меня, пожалуй, и не было больше пяти. С самым лучшим моим другом пообщаться не могу - он ушел из жизни. Но есть и те, кого я считал друзьями, но судьба нас развела. Может, это возрастное. Из детства уже не осталось никого.

Юрий Куклачев, народный артист России:

- У меня друзья те, кто приходит на мои представления. А вообще родители и дети - самые близкие друзья. Те, кто тебя никогда не предаст (а меня предавали). Те, с кем дышишь одним воздухом всю жизнь.

Лев Корольков, ветеран Службы внешней разведки:

- Все зависит от того, в какой среде ты пробыл. У нас за спиной должен кто-то быть всегда. Мои друзья проверялись на войнах. Может быть совпадение взглядов, бытовых привычек, даже общих личных симпатий - а вот почему-то не лежит душа к человеку! Я в МГУ проходил практику на факультете психологии и там задавал этот же вопрос: кого отнести к приятелям, а кого к друзьям и сколько их может быть. Тех, кто совпадает со мною сегодня, их не более 10 человек. Тех, кто уцелел в передрягах и не умер от ковида.

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