Россияне будут жить в деревянных многоэтажках?

«12-этажные деревянные дома. Даже не представляю», - признался Владимир Путин. Но глава Минстроя Ирек Файзуллин объяснил: «Весь мир уже так строит. Можем и выше». Так что скоро увидим еще неведомое для нас строительное ноу-хау. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Владимир Путин теперь проводит свои совещания по-новому. Если раньше проблемы той или иной отрасли он обсуждал с профильным министром, то теперь в Кремль приглашают, как сказал сам президент, людей «с земли». То есть представителей компаний, которые работают в том или ином направлении. Если в начале недели он так собирал представителей обрабатывающей отрасли, то теперь встретился со строителями.

По традиции сам Путин и начал совещание - обрисовал, как он видит ситуацию со строительством в России:

Построено 102,7 миллиона квадратных метров жилья (это рекорд за всю историю).

Строительный комплекс дает около 5% ВВП страны (а вместе с комплексом ЖКХ - почти 13%).

Объем работ в 2020 - 2022 годах вырос почти на 15%. И продолжает расти.

За первые семь месяцев этого года введено 24 миллиона квадратных метров (на 8% больше, чем в прошлом году).

400 тысяч семей за 7 месяцев улучшили свои жилищные условия только за счет льготной ипотеки.

В то же время президент напомнил, что он просил до 1 июля внести изменения в законодательство и сделать более доступным строительство собственных деревянных домов. Этого сделано не было. Глава Минстроя Ирек Файзуллин сразу оправдался перед президентом, мол, «конструктивную часть всю завершили, надо с пожарной службой завершить испытание девятиэтажного дома и получить право строить деревянные девятиэтажные дома».

- Бумаги остались, Владимир Владимирович, - посетовал Файзуллин. - Вот сожжем вместе с главой МЧС Александром Куренковым такой дом, отработаем конструктивную пожарную безопасность - и сумеем такие объекты тоже строить.

- Даже речь идет о том, чтобы строить 12-этажные деревянные дома. Честно говоря, даже не представляю, как это возможно, - поделился Путин.

Еще одна задача таких совещаний - поставить задачи для работников отрасли.

- Одна из важнейших задач - решить вопрос по аварийному жилью, - обратился Путин к собравшимся (в прошлом году были расселены 3 миллиона квадратных метров).

- Транспортное строительство, дорожное и железнодорожное: в прошлом году было построено и отремонтировано почти 30 тысяч километров дорог. Надо продолжать: трасса Москва - Казань (см. заметку ниже), дальше Екатеринбург - Тюмень и так далее. Есть над чем работать и дальше. Ну и, конечно, международные транспортные коридоры «Север - Юг», Северный морской путь, Восточный полигон, БАМ, Транссиб… - сказал Путин.

- Новые регионы. Там уж точно есть чем заниматься. Такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался, - резюмировал глава государства.