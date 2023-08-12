Составлен список самых счастливых и самых несчастных стран на Земле. В чем его парадоксы

Зимбабве - самая бедная страна мира. Но и здесь люди находят поводы для радости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы привыкли думать, что счастье - понятие относительное, и у каждого оно свое. Но, оказывается, чиновники научились измерять его в твердых показателях. Первопроходцем тут стало Королевство Бутан. Там уже давно создано министерство счастья, которое высчитывает уровень валового национального счастья (ВНС).

А с 2011 года передовой опыт бутанцев решили внедрять на планетарном уровне: Генассамблея ООН призвала страны - члены Организации «оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике государства». С тех пор и составляют ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира. Учитывают социальную поддержку, свободу граждан принимать жизненно важные решения, ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни и другие показатели.

Но не меньше, чем на лидеров этого рейтинга, эксперты обращают внимание на его аутсайдеров. Ведь это официально - самые несчастные страны мира. Кто же они?

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Печаль Афганистана

Антирейтинг уже много лет подряд возглавляет Афганистан. Единственная страна в мире, где показатель «свобода личного выбора» равняется нулю. Афганцев действительно стоит пожалеть: страну многие десятилетия сотрясают войны. Попытки американцев и их союзников навести удобный Западу порядок закончились крахом, а приход к власти «Талибана» - исламистского радикального военизированного движения, запрещенного в России, свел на нет все попытки афганцев превратить свое государство в светское.

На втором месте в рейтинге несчастья довольно неожиданно оказался Ливан. Почему неожиданно? Ведь еще пару десятилетий назад эту страну называли «ближневосточной Швейцарией» за высокий уровень жизни. В столицу Бейрут и другие ливанские города приезжали на отдых богачи со всего света, жизнь там была неторопливой, роскошной и дешевой. Но в последние годы страна находится в глубоком политическом кризисе: одно правительство сменяет другое примерно раз в шесть месяцев, инфляция бьет рекорды, а недавний взрыв химикатов в бейрутском порту окончательно подорвал и без того ослабевшую экономику страны.

Тройку самых несчастных стран замыкает африканская Сьерра-Леоне (в переводе «Львиные горы»). Удивительно, но, обладая большими залежами алмазов и золота, страна стабильно остается одной из беднейших в мире. Достаточно сказать, что за чертой бедности тут проживают 60% населения, а средний возраст жизни составляет только 40 лет.

Вот вам купюра в 100 триллионов долларов

Редкие туристы, приезжавшие в Зимбабве, любили хвастать, что на время поездки становились миллиардерами. В этой африканской стране еще совсем недавно был самый головокружительный уровень обесценивания национальной валюты; в какой-то период печатались купюры номиналом в 100 триллионов зимбабвийских долларов! Зимбабве на протяжении многих лет возглавляет тройку самых бедных стран мира, и это притом что ее земли плодородны, а недра богаты полезными ископаемыми. Во всех проблемах винили президента страны Роберта Мугабе, правившего Зимбабве больше четверти века. Но пять лет назад он ушел в отставку, а новые лидеры страны так и не смогли сделать народ богаче: внешний долг растет, гиперинфляция продолжается, уровень безработицы достигает 90%.

А вот обоснованность попадания в список самых несчастных стран мира соседней с Зимбабве Ботсваны вызывает сомнения. Глянцевые журналы усиленно рекламируют эту страну как идеальное место для отдыха и даже переезда, в энциклопедических справочниках она описывается как самая богатая и самая стабильная страна на Африканском континенте. Но получается, что для счастья этого мало, и в самом хвосте рейтинга Ботсвана плетется из-за двух показателей: социальная поддержка населения оценивается там как крайне плохая, плюс чрезвычайно высок уровень коррупции.

И совсем уж неожиданным кажется попадание в дюжину самых несчастных стран Индии. Уровень счастья сами индийцы и эксперты оценивают на четверочку (из десяти возможных баллов). Парадокс: ВВП в этой стране - один из самых высоких в мире, но, как выясняется, счастья рядовым гражданам это не гарантирует. Чаще всего индийцы жалуются, что нирваны им не дают обрести пережитки прошлого: кастовость в Индии давно отменена, но в обществе еще соблюдается строгая иерархия, связанная с принадлежностью к той или иной социальной группе. Касты до сих пор разделяют индийцев и ограничивают их в выборе профессии.

В Европе самая несчастная - Украина (92-е место из 137 стран). Эксперты ссылаются на продолжающийся в стране военный конфликт. Но в нижней части рейтинга украинцы обретаются многие годы. Виной тому были коррупция и буксующая экономика. Что же до России, то ей тоже отдали не самое завидное 70-е место - между Боливией и Боснией и Герцеговиной. И это притом что 82% россиян называют себя счастливыми людьми! Впрочем, в прошлом году мы были на 80-м месте. Жизнь налаживается?

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Китаю и Японию не хватает щедрости?

Интересно получилось с Китаем: все показатели, формирующие индекс счастья, высокие, а вот такой, как «щедрость» - один из самых низких. Именно он повлиял на то, что китайцы - только на 64-м месте. Аналогичная ситуация и с Японией. Казалось бы, самое продвинутое в плане высоких технологий государство, огромное количество долгожителей, однако, увы, всего лишь 47-е место именно из-за почти нулевой щедрости. Под щедростью составители рейтинга подразумевают «поведение, которое приносит пользу другим людям». Как они измеряют этот показатель, бог весть.

К слову, даже могущественные США только на 15-м месте. В первую десятку им не позволили войти низкие баллы по уровню коррупции.

КСТАТИ

Какая песня без Бутана

Интересно, что Бутана с его министерством счастья в этом рейтинге нет и никогда не было. Бутан - закрытая страна, экспертов ООН туда без особой надобности не пускают. Туристов, кстати, тоже сильно ограничивают. Известно лишь, что в королевстве продолжают жить, рассматривая валовое национальное счастье (ВНС) как ключевой элемент строительства экономики, согласующийся с буддистскими ценностями. Необычный бутанский опыт пытаются перенять в других странах мира. Несколько нобелевских лауреатов уже выступали с предложениями разработать методику расчета ВНС и заставить правительства обеспечивать население счастьем.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Африка богата ресурсами, но все сливки себе забирает Европа»

В десятке самых несчастных стран - восемь африканских. Почему? Этот вопрос «Комсомолка» задала военному переводчику, африканисту Андрею Есипову.

- Африканцы сами по себе очень жизнерадостные, особенно в детстве, но дальше жизнь начинает людей, мягко говоря, спускать на землю. В первую очередь это связано с низким уровнем экономического развития. Голод, нехватка питьевой воды, низкая продолжительность жизни, слабая медицина - все это экономические проблемы. Вот и получается, что индекс счастья больше у тех африканцев, кто сумел уехать в европейские страны, пользуясь знанием языка. При этом Африка далеко не бедный континент. Но почему-то получается так, что почти вся прибыль идет европейцам. Взять, например, Нигер, который поставлял уран во Францию по очень выгодным ценам для Парижа. Или Уганда, которая продает кофейные зерна европейским компаниям, а они уже его перемалывают и забирают добавленную стоимость себе. Это обратная сторона глобализации, когда ведущие страны забирают себе сливки, а остальные довольствуются крохами с барского стола.