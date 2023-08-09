О чем муж Натали просил ее перед смертью: У Александра Рудина было одно прощальное желание

Сегодня Натали говорит о недуге мужа: «Не пожелаю такой болезни и врагу!» Фото: СОЦСЕТИ

Спустя 32 года счастливого брака исполнительница хитов «О, Боже, какой мужчина» и «Ветер с моря дул», мама троих сыновей, 49-летняя певица Натали стала вдовой. 53-летний муж артистки, музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни.

«Предчувствовал, что уйдет»

- Последствия ковида. Мы боролись с болезнью два года, - без особых подробностей сообщила KP.RU артистка о причинах смерти супруга.

По неофициальным данным, Александр Рудин покончил с собой: говорят, тело мужчины нашли на козырьке подъезда многоэтажки на севере Москвы.

Знакомые семьи рассказали KP.RU, что муж певицы на фоне осложнений после ковида полгода назад якобы проходил лечение в Психиатрической клинической больнице № 4 имени П. Б. Ганнушкина.

Похоронив мужа, певица написала трогательный пост в соцсетях:

«Ушел из жизни мой любимый, единственный, родной Саша. Александр Александрович Рудин. В этом августе было бы 33 года нашей совместной жизни в супружестве. Вся моя жизнь - это песня для него и про него. Не умею жить без него... пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию, он подарил мне вас, а вам - меня, он подарил мне троих сыновей. Если честно, моя жизнь была доброй, хорошей, настоящей сказкой - с ним. Ушел от последствий ковида, два года борьбы с болезнью. Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него. Но он был рядом. А сейчас похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила. На том же кладбище две недели назад был похоронен его отец, тоже Александр, там все мои и его родные, ушедшие в мир иной. Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело - всей его жизни, даже больше чем для меня. Буду петь, думаю, смогу. Навеки, мой любимый, «О, Боже, какой мужчина!». Света тебе и покоя».

Чтобы выйти замуж в 17, девушке потребовалась липовая справка о беременности. Фото: СОЦСЕТИ

Победила бесплодие

С будущим мужем Натали встретилась, когда ей было всего 16. Александр услышал выступление юной певицы на музыкальном фестивале и предложил свою помощь в записи песен. Через год они поженились. Поскольку Натали была несовершеннолетней, мама помогла ей раздобыть липовую справку о беременности, чтобы молодых беспрепятственно расписали. Правда, следующие 10 лет артистка корила себя за этот обман: все ее беременности заканчивались потерей плода. Артистка воспринимала это как расплату за ложь. Во время первой беременности случился выкидыш, во время второй врачи диагностировали замерший плод и поставили Натали диагноз «бесплодие».

Певица вспоминала, как, выйдя из клиники, горько зарыдала. К ней подошел мужчина - как позже выяснилось, доктор. Спросил, что случилось, она рассказала. Врач ее успокоил: «Ты еще молодая! Будут дети. Перестань плакать!» С тех пор она больше не плакала.

В 2001 году у певицы и ее супруга родился сын Арсений, в 2010 году - Анатолий. А в 2017-м появился на свет третий сын, Евгений.

«Если бы не хотел лечиться - заставили бы»

Семья Натали казалась образцовой. Но, как выяснилось, последние два года были для певицы очень тяжелыми. Об этом KP.RU рассказал родной брат артистки Антон Миняев, который несколько лет назад выступал на сцене под псевдонимом Макс Волга. Потом Антон отошел от шоу-бизнеса и сейчас тренирует детскую волейбольную команду. В эти скорбные дни Антон поддерживал сестру как мог.

Брат артистки Антон Миняев какое-то время выступал на сцене под псевдонимом Макс Волга. Фото: СОЦСЕТИ

Три недели назад умер свекор Натали, и для ее мужа это стало страшным ударом. Церемонию прощания певица попросила организовать брата. И сейчас, когда не стало Александра, его похоронами опять занимался Антон.

- После организации двух панихид уже просто нет сил! - делится в беседе с KP.RU Антон Миняев. - Спасибо всем за поддержку. Мы с Наташей очень сильные, справимся.

- Муж оставил для Натали прощальное письмо?

- Не было никаких записок. Саша прощался с Наташей последние два с половиной года. Какие-то слова об уходе были за это время им сказаны, видимо, это и было прощанием. Всегда говорил одно: «Если судьба распорядится так, что меня не станет, не оставляй труд, которым мы занимались всю сознательную жизнь. Наше творчество, музыку!»

- Настолько тяжелый ковид у него был?

- Ковид не щадит никого. В случае Саши - разрушил центральную нервную систему.

- Александр пытался лечиться или избегал врачей?

- Поверьте, даже если бы Саша и не хотел лечиться, то все, кто был с ним рядом, заставили бы. Наташа с мужем прошла не один консилиум врачей. С врачами ей помогали друзья по цеху. Но ни один консилиум еще не нашел лекарство именно от таких случаев болезни.

- А с работой у Александра было все нормально? Может, он переживал, что в пандемию у жены стало меньше выступлений?

- Саша очень любил Наташу. Он отдавал всего себя жене. Всю жизнь. Но последние два года Наташа работала без Саши, поскольку ему было нелегко, он болел. Но они всегда были на связи.

- Дети были на похоронах у отца? Как они себя чувствуют?

- Они - умнички! Держатся. Все трое сыновей были на похоронах. Дети все понимают и поддерживают Наташу. Хотя им, конечно, сложно осознать случившееся.

- Наталья останется в родном Дзержинске или вернется в Москву, в квартиру, где жила с мужем?

- Вернется в Москву, потому что у детей там школа. Да и вся творческая жизнь у Наташи в Москве. А в Дзержинск, как и прежде, будет приезжать проведать близких.

- После смерти Александра будете с сестрой работать?

- Я сейчас тренирую детей, у меня в группе более 20 человек занимается волейболом. Но, конечно, если сестре потребуется помощь, чем смогу, помогу. Наташа за последние два года стала намного самостоятельнее, чем раньше. Но я всегда буду рядом.

КСТАТИ

Песня как предсказание

29 лет назад певица Натали выпустила свой первый альбом «Русалочка», в который вошла композиция «Погасшая звезда». Героиня этого трека тоже, как и Натали сейчас, похоронила любимого мужчину.

Кто бы мог подумать, что слова этой песни станут спустя годы пророческими:

«Хотелось бы, чтоб не было печали с болью,

Только радость, только счастье.

Чтоб раны никогда не посыпали солью,

Не входило в дом ненастье.

Погасла звезда путеводная,

Видно, Богу ты нужней.

В душе лишь печаль безысходная,

А любовь, любовь еще сильней...»

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