Валерий Пономаренко: Вдова Саши считает, что я должен был продать почку

Юмористы Братья Пономаренко, архивное фото. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Братья-близнецы Пономаренко казались неразлучными, а их семейные отношения - идеальными. И когда Александр заболел раком, Валерий помогал ему деньгами. Именно так рассказывала о ситуации вдова артиста Анна. По ее словам, когда муж уже не мог ходить и говорить, его брат-близнец залез в долги, но на лечение все равно не хватило.

И вот спустя несколько месяцев Анна появилась на ТВ и опровергла свои же слова. Более того, заявила, что Валерий Пономаренко и мать близнецов решили претендовать на имущество, которое осталось от Александра! А еще - что Валерий, даже зная о болезни брата, заставлял его выступать в дуэте...

«Не помог с долгами»

- Валера не принимал участия в расходах на лечение, говорил о своих проблемах и будто не понимал, в каком состоянии Саша, - утверждала Анна. Она уточнила, что просила Валерия помочь, но он лишь отмахнулся. И даже после благотворительного концерта забрал себе крупную сумму денег. Когда же Александра не стало, решил делить наследство. Речь идет о квартире, гараже и семейном участке стоимостью в 9 млн рублей. Анна утверждала, что хотела продать все это, чтобы покрыть кредиты, которые они брали на лечение.

- Я обращалась к Валерию после смерти мужа, но мне отказали в грубой форме. За полгода ни словом, ни делом, ни финансами брат не помог, - вздыхала Анна.

За музыкальное сопровождение в дуэте отвечал именно Александр (с гитарой). Фото: СОЦСЕТИ

«Все вранье»

Сам Валерий Пономаренко все это время хранил молчание. На телешоу он не появился. Но для KP.RU сделал исключение и рассказал свою версию конфликта.

- Валерий, у вас правда в семье скандал из-за наследства? Вдова вашего брата говорила, что вы претендуете на наследство и не помогали с лечением.

- Это вранье. Я ни на что не претендую. И все, что мог, давал на лечение брата.

- Зачем тогда Анна пошла на ТВ?

- Я не спрашивал. Мы не общаемся по ее инициативе.

- Может, ради денег?

- Не исключаю. Возможно, пыталась заработать.

- Вы ей потом не звонили?

- Нет, не пытался. Не я был инициатором разрыва, не мне и наводить мосты.

- У нее действительно остались долги?

- Остались долги и у нее, и у меня. Сумму я не буду называть.

- Вам нужно помочь?

- Думаю, справимся сами.

- Что вы почувствовали, когда услышали эти обвинения?

- Я просто знал психологическую подоплеку всего этого. Предполагал, что так может быть, поэтому был готов... Не могу рассказывать, что случилось между нами.

- Она хорошо отзывалась о вас раньше, что изменилось?

- Это на ее совести.

«Я не дал в долг»

- А ваша мама претендует на наследство?

- Вранье! Мама отказалась от всего. И ни на что не претендовала. Она даже нотариально отказалась от него. А мне не надо было нотариально, я не был наследником как таковым. Мама теперь тоже с ней не общается. Но не по своей инициативе.

- Анна от всех отвернулась?

- Получается, так.

- И все-таки, что послужило причиной?

- Долго объяснять.

- Денег в долг попросила, а вы не дали?

- Было такое, что она просила. Но я понимаю свои возможности. Если бы был в состоянии помочь, я бы помог. А она думает наоборот, что я должен был почку продать или еще что. Видимо, так.

- А зачем деньги ей?

- Покрыть семейные долги, я так понимаю.

- На похороны не просила?

- На похоронах мы не нуждались в деньгах. У нас достаточно добрых друзей.

Александр Пономаренко с женой Анной. За время болезни артист прошел 16 курсов химиотерапии, похудев на 20 кг. Фото: СОЦСЕТИ

- Разрыв, получается, произошел из-за денег?

- Там было много других разговоров, нюансов.

- Ваша мама как отреагировала?

- Мама достаточно мудро относится к этому всему. Она очень стойкая. Переносит все с верой в лучшее. Лишних переживаний у нее по этому поводу нет. Самочувствие у нее - все слава богу. Все хорошо.

- Вас тоже звали на телешоу?

- Да, но я отказался.

- У вас сейчас есть сольные концерты?

- Я работаю с Николаем Бандуриным. У нас очень интересный проект, людям нравится. Я без работы не остался. Мы на гастроли ездим по стране. На телевидение тоже есть приглашения, но пока они не подтверждены.

СПРАВКА «КП»

Братья Пономаренко начинали свою карьеру с «Аншлага». Близнецы сами продумывали свои номера, выступая в жанре пародии и юмористической зарисовки. В 1999 году на комиков обратил внимание Евгений Петросян, который стал приглашать их на передачу «Кривое зеркало». Это помогло артистам обрести популярность. С 2000-го по 2001-й

близнецы вели всероссийскую лотерею «ТВ-Бинго-Шоу» на РТР, а позже - программы «Бисквит» на «Первом канале» и «Утренняя почта» на телеканале «Россия».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«За участие в шоу могла получить 150 тысяч рублей»

Сейчас Анна не выходит на связь с KP.RU. Игнорирует сообщения и не отвечает на звонки. По одной из версий, вдова могла заключить контракт с телеканалом, что не будет давать комментарии другим СМИ. KP.RU спросил у продюсеров таких шоу, сколько денег женщина могла получить за появление в эфире.

- Обычно герои сами называют суммы, за которые готовы выступить. Думаю, вдова получила около 100 - 150 тысяч рублей, - рассказал KP.RU один из продюсеров. - Больше денег ей бы вряд ли дали. 300 тысяч рублей - это гонорар Волочковой.

Нам неизвестно, действительно ли вдова получила деньги, или она высказала в эфире все, о чем долго молчала. KP.RU готов представить другую точку зрения этого конфликта.