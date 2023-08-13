Небо. Самолет. Истерика: Нужны ли в России рейсы без детей, только для взрослых

Дети - такие же пассажиры, как и все, и билеты им тоже покупают. Фото: Shutterstock

В ряде стран авиакомпании вводят ограничения на полеты пассажиров с малышами - так называемая концепция no kids (или сhild free). Делают это, чтобы капризничающие дети не портили другим перелет. Может, и нам пора?

Выделяют «тихие зоны»

Родоначальницей бездетных рейсов называют Швецию: там они появились еще в 2010-х. Сошлось сразу несколько предпосылок: беби-бум в сытой стране, мода на лояльное воспитание, когда детям все можно, и выгодные авиатарифы для семей. «Детные» принялись активно летать. Бездетные - хвататься за головы.

Чуть позже борты с ограничением по возрасту (12+) стали запускать из Германии и Великобритании на Крит и Майорку. В США на прямые запреты не решились, но попробовали по-хитрому отвадить желающих летать с младенцами. Ввели правило: «один пассажир - одно место».

Опрос "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С 2013 года в самолетах тайских и сингапурских лоукостеров стали выделять «тихую зону» на первых семи рядах экономкласса: там не будет детей младше 12 лет, но цена выше. А японская компания стала отмечать на карте места, на которые зарегистрировали пассажиров с малышами до двух лет, чтобы другие могли разместиться подальше.

Такие ограничения страны то вводят, то отменяют. Однако недавние опросы в США и ЕС показали: большинство авиапассажиров ратуют за полеты без детей и готовы переплачивать за спокойствие аж до 30%! Похоже, концепция no kids берет разгон.

Виноваты родители

- В России нет рейсов сhild free и, надеюсь, не будет. Однако дети, бывает, ужасно себя ведут. Пинают ногами спинки кресел, капризничают, орут. А мама с папой или не могут успокоить, или вообще никак не реагируют, - рассказал в беседе с KP.RU Андрей Литвинов, бывший пилот 1-го класса «Аэрофлота» и капитан А320. - Конечно, виноваты родители. Во время рейса нужно заниматься своими детьми или же повременить с полетами, пока ребята повзрослеют.

Пассажиры нередко жалуются: мол, купил билет за бешеные деньги, маршрут многочасовой, а тут маленький дебошир скачет между рядами и орет. А если у тебя еще и деловая встреча по прилете? Или голова раскалывается? Понять таких людей можно. И как же быть? Андрей Александрович предложил расширить полномочия бортпроводников - чтобы те могли пересадить пассажира с неугомонным ребенком в хвост самолета или из бизнес-класса в эконом. Еще вариант - прописать в правилах авиакомпании ответственность родителей за поведение детей на борту, нарушителей штрафовать или вносить в черный список, ограничивая перелеты с детьми до достижения ими 10 - 12 лет.

Джордж Клуни, летевший с женой и шестимесячными близнецами, раздал попутчикам беруши. Фото: ZUMAPRESS.com

Не больше 11 младенцев

В целом российские авиакомпании к детям лояльны. Отдельные стойки регистрации, детское меню, подарочные наборы с игрушками-раскрасками-настолками. В некоторых самолетах в спинки кресел вмонтированы экраны, и там крутят мультики через наушники. Есть услуга сопровождения: ребенка можно отправить одного, под присмотром команды. И даже копить мили малышам разрешают наравне со взрослыми.

Из ограничений мы нашли в разных компаниях такие: первый ряд - для тех, кто летит с младенцами, потому что там есть спецкрепления для люлек; в одном ряду из трех кресел может лететь только один ребенок до двух лет без места; на рейс не пускают больше 11 младенцев.

А год назад запустили чартерный рейс для вахтовиков по маршруту Иркутск - Мирный - Иркутск, на который нельзя с малышами до двух лет. Такое условие выдвинул заказчик рейса. Еще одно требование - общее для всех компаний: запрет пассажирам с детьми сидеть у аварийного выхода, потому что в экстренной ситуации родитель будет спасать ребенка, а не помогать выбираться другим.

Пьяные взрослые не лучше

На форумах, где обсуждают авиаперелеты, сверкают молнии от возмущений: «Худший рейс в моей жизни!», «Капризный ребенок превратил перелет в ад». Ругают родителей, которые таскают за собой даже новорожденных, не продумывая заранее, чем будут занимать детей в дороге. В качестве положительного примера приводят голливудскую звезду Джорджа Клуни. Несколько лет назад он летел с женой и 6-месячными близнецами и всем, кто сидел в самолете рядом, вручил беруши и открытки с извинениями. А еще постят видео из аэропорта, где папа помогает маленькому сыну подниматься по эскалатору, который едет вниз - видимо, чтобы к посадке малыш «набегался».

Второй стороне - а это в основном родители - тоже есть что сказать. Большинство пап и мам уверяют: они подходят к путешествиям ответственно. Однако малышам тяжело сидеть на одном месте, от перепада давления могут болеть уши - отсюда плач, переходящий в визг. Не летать? Но у людей с детьми тоже есть важные дела. И потом, дети - такие же пассажиры, как и все, и билеты им тоже покупают. Вот и нечего их записывать во «второй сорт». А главное, взрослые часто не лучше - напиваются, шумят, хамят, дерутся.

Как бы ни спорили сhild free и «детные», к одному решению они не придут. Есть люди, которые любят детей, и они будут терпеть крикливого кроху или даже помогут родителям его успокоить. А есть те, кто не любит. А еще есть те, кто всегда недоволен: если не орущим младенцем, так храпящим соседом или неуклюжей бортпроводницей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Ограничения по возрасту - это законно?

Комментирует председатель коллегии адвокатов «Право вето» адвокат Михаил Тохмахов:

- Рейсы исключительно для совершеннолетних пассажиров либо организация в этих целях отдельных частей салона воздушного судна не запрещены законом. Такая опция может быть предложена перевозчиком в качестве дополнительной услуги повышенной комфортности. В качестве наглядного примера можно привести бизнес-класс, премиум-класс, где пассажир переплачивает за комфорт, разнообразие питания и т. д. При этом недопуск в салон бизнес-класса пассажиров, имеющих билет в эконом, никто не считает ущемлением их прав.